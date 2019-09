Michael Bublé: Pristojni dečko s nepristojnom dobrim glasom oduševio Zagreb

Kanađanin Michael Bublé stigao je u Arenu Zagreb kao provjereni, visoko estetizirani zagovornik rat-pack ere koju su iza sebe ostavili Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davies Jr. i drugi.

Bublé je stigao s orkestrom od 38 članova, 16 gudača bilo je iz Hrvatske - s okruglim visećim video HD “tanjurom” poput Pink Floyda ispred, i ogromnim video ekranom iza luksuzne pozornice. Pozornica je bila poput tv-studija na nekoliko “katova”, a došao je i sa svojim baritonom, naoružan obradama pop klasika i šest vlastitih pjesama od 21. izvedene.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Bublé ima imidž pristojnog dečka iz susjedstva koji, to je razlika, ima nepristojno dobar glas. Tromjesečnu europsku turneju otvorio je zagrebačkim nastupom. Od početka koncerta s “Feeling Good” bilo je jasno da su glas, raskošni aranžmani i svirka najjači adut u retro-priči koju su odavno mnogi pokušavali, ali je baš Bublé zadnjih dekada postao velika zvijezda. Zašto je tako pokazao je sam; bezgrešno, elegantno nizanje pjesama sa skupom, ali estetiziranom i ukusnom produkcijom scene, ali i čestim konferansama sjajnog šoumena koji je od početka rekao da je “doma” i obilazio publiku na dvije pozornice.

Uostalom, rekao je i da mu je djed iz Hrvatske, pa je istraživao korijene i čudio se vlastitom prezimenu, a djed ga je svojim pločama, kaže pjevač, ‘navukao’ na ovakvu glazbu. Svima poznate “My Funny Valentine”, “I Only Have Eyes for You”, “Sway” Deana Martina, “Such a Night” Driftersa, “When I Fall in Love” i druge, Bublé je u Areni Zagreb donio ne samo s lakoćom, nego i vrhunskim razumijevanjem tradicije.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Od kad se spustio stepenicama iz “gornje etaže” pozornice, ispresijecao je repertoar duhovitim najavama i razgovorom s oduševljenom publikom, što je “obaveza” ovakvih nastupa. Nedostajao je samo šampanjac kao u nekom klubu, ali ipak smo bili u velikoj dvorani koju je Buble učinio “malom” upravo zbog iskustva i znalačkog tretmana sa scene.

Bublé se vratio na koncerte promovirajući album “Love”, nastao nakon dvogodišnjeg prekida karijere koji je proveo s danas petogodišnjim sinom oboljelim od raka. Stoga su i njegove pjesme “Forever Now” i “Home” bile emocionalne posvete obitelji, borbi i sreći, kao što su klasici Louisa Prime “Buona Sera Signorina”, “Just a Gigolo”, te “You Never Can Tell” Chucka Berryja, izvedene na drugoj, okrugloj pozornici usred publike, bile izravan susret s rasplesanom publikom.

Dok drugi brane fotografiranje, Bublé je opalio nekoliko selfija na mobitelima posjetilaca, da im ostane za uspomenu. Nakon bisa s tri pjesme, među njima i vlastitim hitom “Everything” i gospel verzijom “You Were Always on My Mind”, uz ovacije otišao je s pozornice, nakon tečaja o povijesti glazbe izvedenom po svim zahtjevima današnjih scenskih spektakala. Ali i sa starinskom “dušom” i fenomenalnom svirkom.