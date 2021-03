Meghan suočena s teškim optužbama, Buckinghamska palača pokrenula istragu

Buckinghamska palača pokrenula je istragu zbog navoda da je Meghan Markle maltretirala kraljevske pomoćnike. Vojvotkinju od Sussexa optužuju da je "otjerala" dva pomoćnika i srušila povjerenje drugog člana osoblja, bivšeg pomoćnika koji je Harryja i njegovu suprugu danas nazvao "bezobraznim nasilnicima", objavio je The Times, a prenosi Daily Mail.

Kraljevski dužnosnici u početku su odbili komentirati, a izvori su za MailOnline rekli da su pomoćnici i stariji članovi obitelji usredotočeni na zdravstvene probleme princa Philipa u bolnici.

No, večeras je Palača potvrdila da će njezin HR tim "proučiti" navode rekavši da "ne tolerira i neće tolerirati maltretiranje ili uznemiravanje na radnom mjestu". Glasnogovornik je rekao: 'Očito smo vrlo zabrinuti zbog navoda u The Timesu nakon tvrdnji bivšeg osoblja vojvode i vojvotkinje od Sussexa. U skladu s tim naš će se HR tim pozabaviti okolnostima navedenim u članku. 'Članovi osoblja koji su u to vrijeme bili uključeni, uključujući one koji su napustili domaćinstvo, bit će pozvani da sudjeluju kako bi vidjeli mogu li se izvući pouke. 'Kraljevsko kućanstvo već duži niz godina primjenjuje politiku dostojanstva na poslu i ne tolerira i neće tolerirati maltretiranje ili uznemiravanje na radnom mjestu.'

Meghan je ranije rekla za The Times da ih Buckinghamska palača "koristi za lažno predstavljanje temeljeno na zavaravajućim i štetnim dezinformacijama" o postupanju s osobljem, nakon što su je bivši pomoćnici optužili za "emocionalnu okrutnost i manipulaciju", te da ih je tjerala na plač i ostavljajla ih da se tresu od straha.

Njezini odvjetnici rekli su da je bivšu glumicu "rastužio posljednji napad na njezin lik, posebno kao nekoga tko je duboko je posvećen pružanju podrške onima koji su doživjeli bol i traumu".

Osim toga, The Times piše i kako je Meghan na večeri na Fidžiju 2018. godine nosila dvije dijamantne naušnice od 500.000 funti koje su bile vjenčani poklon prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana iz Saudijske Arabije, i to tri tjedna nakon što su SAD tvrdile da je odobrio ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Meghan je pomoćnicima tda tvrdila kako su posuđene od draguljara, a ne da ih joj je osobno dao bin Salman.

Podsjetimo, u nedjelju 7. ožujka u Americi će se emitirati intervju princa Harryja i njegove supruge Meghan s Oprom Winfrey. To je prvi tv intervju što su ga vojvoda i vojvotkinja od Sussexa dali medijima otkako su prošle godine doselili u Kaliforniju.

Prije preseljenja, par se žalio na odnos britanskih tabloida prema Meghan, čiji je otac bijelac, a majka Afroamerikanka, a po njihovim riječima, neki su postupci eskalirali do razine maltretiranja i rasizma. Buckinghamska palača je u veljači objavila da se Harry i Meghan više ne mogu vratiti na dužnost aktivnih članova britanske kraljevske obitelji.