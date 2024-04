Meghan Markle otkrila novi projekt i iznenadila mnoge: 'Ovo izgleda ukusno!'

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (42) posljednjih dana ne prestaje privlačiti pažnju javnosti. Nakon što se za vikend u društvu supruga, princa Harryja (39) pojavila na humanitarnom polo turniru koji se održao u Miamiju, sada je njezin novi brend American Riviera Orchard lansirao prvi proizvod.

Članica kraljevske obitelji projekt je pokrenula ranije ove godine, kad je otvoren i profil na Instagramu. U početku su vješto skrivali konkretne detalje, znalo se samo da će novi proizvodi obuhvaćati domenu lifestylea. S obzirom na oduševljenje Meghaninom dugom crnom kosom i njegovanim izgledom, obožavatelji su nagađali da je riječ o proizvodu za njegu kose ili nekom komadu kozmetike, ali dočekalo ih je iznenađenje.

Naime, Markle je na adresu odabranih influencera i osoba iz javnog života poslala staklenke džema od jagode. Među prvim sretnicima koji su se pohvalili primitkom ovog ekskluzivnog proizvoda jesu argentinska influencerica Delfina Blaquier i modna dizajnerica Tracy Robbins. Blaquier se oglasila putem priče na osobnom Instagram profilu gdje je pohvalila najnoviji poklon vojvotkinje od Sussexa: - Džem od jagode čini me sretnim. I ja obožavam vaš džem, American Riviera Orchard - napisala je uz fotografiju staklenke na čijoj etiketi piše "10 od 50", prema čemu se može zaključiti kako je proizvod limitiran.

GALERIJA: VIDEO Meghan Markle otjerala nepoznatu ženu od princa Harryja, snimka postaje viralna

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, obožavatelji nisu očekivali ovu slasticu. Mnogi su kritizirali izgled i praktičnost pakiranja, komentirajući da etiketa izgleda kao da će se svakog trenutka odlijepiti. Bilo je i razočaranih što je proizvedeno samo 50 teglica marmelade, a dobar dio je očekivao neko glamuroznije iznenađenje.

The Duchess of Sussex has sent favoured influencers her first product from her new lifestyle brand American Riviera Orchard, including socialite Delfina Balquier (who attended the charity polo match with Prince Harry and Meghan on Friday) and fashion designer Tracy Robbins. pic.twitter.com/EUcyaOrQdq