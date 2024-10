Meghan Markle ne staje s izjavama! U posjetu neprofitnoj organizaciji istaknula da je jedna od ljudi koju najviše zlostavljaju na svijetu

Meghan Markle i princ Harry nakon Megxita i intervjua koji su dali Oprah Winfrey ne prestaju privlačiti pozornost javnosti. Princ i njegova supruga svakim svojim potezom i izjavom privlače pozornost, a tako je bilo i ovoga puta. Meghan je bila u posjetu neprofitnoj organizaciji u Santa Barbari, a tu je priliku iskoristila kako bi se prisjetila života u Engleskoj, na dvoru. "Odradili smo aktivnost u kojoj smo razgovarali o hrpi scenarija, a Meghan je govorila o tome da je jedna od ljudi koju najviše zlostavljaju na svijetu", ispričala je osnivačica neprofitne organizacije. Zaklada Archewell, koju vode princ i Meghan, pridružila se financijskom podržavanju organizacije pa će opremiti djevojčice osnovnim alatima za napredovanje u digitalnom dobu te istodobno poticati zdravije, uravnoteženije odnose s tehnologijom u svijetu okrutnih društvenih mreža.

Podsjetimo, svojim kontroverznim izjavama princ i Meghan privukli su pozornost puno puta, a čini se kako im ne cvjetaju ruže. Britanski mediji pisali su o Harryjevih deset angažmana u 15 dana bez Meghanina prisustva, dok je bivša glumica nedavno sudjelovala na gala događanju za losanđelesku dječju bolnicu. Prema informacijama Daily Maila, Meghan je počela biti frustrirana Harryjevim sudskim parnicama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Radi se o tužbama koje je princ pokrenuo zbog toga što mu je britanska vlada nakon odlaska s dužnosti maknula dio osiguranja i zaštite koju je prije imao.

Istodobno, Harry, koji je cijeli život proveo pred kamerama i fotografskim aparatima, ne želi da njihova djeca Archie (5) i Lilibet (3) budu fotografirana, dok Meghan preferira da im se dozvoli pohađanje lokalnih događanja. Međutim, osobe bliske 40-godišnjem princu tvrde kako Harry pokušava izgraditi novi imidž, zbog čega se tih deset angažmana u dva tjedna mogu gledati kao kraljevska kampanja.

"Definitivno se čini kao da poboljšava svoju igru ​​kako bi učvrstio svoju poziciju ozbiljnog igrača na međunarodnoj sceni. Oduvijek je očajnički želio da ga se shvati ozbiljno i ljudi koje poznajem kažu da će ga njegov pad u nemilost doista pogoditi", tvrdi njegov bliski prijatelj te izražava čuđenje što Meghan nije išla s njim u Lesoto.

S druge strane, postoje tvrdnje kako su Harry i Meghan počeli slijediti drugačije ciljeve. "Vojvoda se čini usredotočen na svoj humanitarni rad, a vojvotkinja na svoj poduzetnički put. Ali bit će zajedničkih napora na tim područjima rada vođenih ciljem", piše People. Prije večere za losanđelesku bolnicu Meghan je posljednji put viđena dan prije Harryjeva rođendana, a još ranije su britanski mediji pisali o njezinim čestim bjegovima iz kuće u Montecitu, dok je Harry gubio vrijeme u lokalnom kafiću. Dok sve to nadolijeva ulje na vatru o mogućim trzavicama, predstavnici para tvrde da su i dalje čvrsti, ali da kao i svaki par imaju nesuglasica.

Dodajmo da par zasebno razvija i programe za Netflix. Naime, Meghan je nedavno završila snimanje televizijskog projekta. Radi se o novom kulinarskom serijalu koji će se emitirati na streaming platformi Netflix, a ona je i dio petogodišnjeg ugovora koji princ Harry i ona imaju s tom platformom čija se vrijednost procjenjuje na 100 milijuna dolara. Emisija još nema službeni naslov, a Meghan je kazala da će "slaviti užitke kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva". Također, emisija koja bi iduće godine trebala biti spremna za objavu na Netflixu slijedi dolazak na tržište novog Meghanina lifestyle brenda imena "American Riviera Orchard" koji pokriva sve od pekmeza do psećih keksića. Radi se o proizvodima koji se još ne mogu naći u službenoj prodaji, no kampanja je u tijeku, a na promociji obitelji pomažu brojni slavni prijatelji i influenceri. Dodajmo i da je emisija snimana na dvije lokacije, a jedna od njih je i dom u kojem žive bivša glumica, princ i njihovo dvoje djece.

Inače, televizijski projekti ove obitelji često se spominju, a do suradnje s Netflixom Sussexi su došli nakon što su se 2020. godine odlučili odcijepiti do kraljevske obitelji i krenuti zarađivati svoj novac putem ovih projekata. Ugovor je to koji istječe krajem 2025. godine, a sada već postoje govorkanja o tome da Netflix ovu suradnju neće produljiti. Naime, mnogi govore da im se sadržaj koji ovaj par priprema za Netflix ne čini dovoljno zanimljivim za publiku koja prati ovaj streaming servis, a osim toga čini se da Netflix gubi i interes za kraljevsku obitelj te teme vezane uz nju, s obzirom na to da je završila i serija "Kruna". Ako dođe do raskida ugovora, Sussexi bi mogli biti u velikom financijskom problemu. "Ako izgube ovaj ugovor, ostaje im njihova poslovna i dobrotvorna zaklada Archewell koja ima malo donatora i mogli bi biti u financijskim problemima. Budući da je njihovo razotkrivanje kraljevske obitelji napravilo puno buke, ali malo zarade, kraljevska se obitelj nada da će ovaj nepredvidiv i nemilosrdno ambiciozan par ostati s Netflixom", ističu skeptici.

No nije Meghan jedina koja radi show s tematikom koja nju zanima. Nešto slično radi i princ o čijem se projektu zna još manje, a ono što se ističe jest da je tema sport, točnije polo. Cilj njegova dokumentarnog serijala jest pobliže objasniti polo gledateljima, a sve će se snimati tijekom prvenstva. Osim ovih showova, valja istaknuti i da su Harry i Meghan u sklopu ovog ugovora s Netflixom već objavili tri showa, a to su: "Heart of Invictus","Harry & Meghan" i "Live to Lead". "Harry & Meghan" na Netflixu je u prvom tjednu imao 81,6 milijuna sati gledanja te tako postao najgledaniji debitantski dokumentarac na ovoj platformi, ponosno se hvale Sussexi na svojoj službenoj stranici.

