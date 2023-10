Meghan Markle iznenadila je sve ovim otkrićem: To je moje pravo ime

Na TikToku novi viralni video je onaj u kojem Meghan Markle razgovara s novinarima, a jedna novinarka je postavljajući joj pitanje glumicu oslovila s Rachel po liku kojeg je vojvotkinja od Sussexa igrala u poznatoj seriji "Suits". Novinarka se odmah ispričala, a Meghan ju je iznenadila odgovorom. - Moje pravo ime je Rachel. Naime, moji roditelji su me nazvali Rachel Meghan Markle, tako da i u stvarnom životu imam ime kao lik iz serije, ali nikada me nitko nije tako zvao. To mi je uzrokovalo brojne poteškoće s pravnim dokumentima tijekom života - ispričala je supruga princa Harryja i dodala: Tako da niste pogriješili kad ste mi se obratili s Rachel.

Novinarka je dodala kako nije bila upoznata s ovom informacijom, a Meghan je u šali dodala: Ma, sigurno ste to znali kad ste mi postavili tako pitanje. Serija "Suits" imala je devet sezona i nedavno je dospjela među 10 najboljih serija na streaming platformi Netflix, a zadnja sezone je prikazana 2019. godine.

Radnja serije je smještena u New Yorku, te prati odvjetnika Mikea, kojeg glumi Patrick J Adams, koji je dobio posao iz snova iako nikada nije završio pravni fakultet. Meghan je također glumila odvjetnicu u seriji, i njezin lik Rachel se zaljubi u Mikea. Bivša glumica bila je stalni lik u seriji sedam sezona prije nego što je napustila seriju 2018. uoči svog kraljevskog vjenčanja s princem Harryjem.

Deadline izvještava da tvorac serije, Aaron Korsh, sada radi na spin offu serije za NBC Universal. Iako nije objavljeno hoće li se Meghan pojaviti u novoj seriji, šuška se da će se vratiti glumi. Njezin lik Rachel zavoljeli su fanovi serije "Suits" koji su bili itekako razočarani što se nije vratila posljednje dvije sezone. U toj je seriji Meghan snimila više od 100 epizoda, a britanski medij The Mirror otkrio je da je zarađivala oko 43.000 eura po epizodi ili gotovo 400.000 eura godišnje.

A iako je prestala sa snimanjem, ona i danas zarađuje od te uloge pa se tako doznalo kako prema ugovoru ona (kao i drugi glumci) dobiva tantijeme svaki put kada se bilo gdje u SAD-u ili na Peacocku prikaže serija. Magazin Marie Claire tvrdi kako će Meghan dobiti tantijeme i od Netflixa gdje se serija također prikazuje. Spomenuti britanski medij piše također kako su njezini tantijemi pomogli kada su ona i Harry kupovali svoj luksuzni dom u Montecitu vrijedan više od 15 milijuna dolara 2020. godine.

