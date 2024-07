Matija Cvek & The Funkensteins donose mini EP 'Live session'

Lagani predah od ljetnih vrućina ovog srpnja ponudit će Matija Cvek i njegov bend The Funkensteins s mini EP-jom „Live session“ koji je od danas dostupan na svim digitalnim servisima. Ovaj live EP ukupno sadrži četiri pjesme od kojih su „Golo tijelo“, „Znat će kralj“ i „Hvala“ s aktualnog i Porinom nagrađenog albuma „Vile se ovdje igraju“. Četvrta pjesma, „Potraži me u jeseni“ datira s početka Matijine karijere, a njemu je izuzetno posebna jer ju je pisao sa svojom bakom Majom Cvek.

Sve pjesme prožete su divnim aranžmanima, a na Cvekovom novom glazbenom putovanju u kojem slušatelju nudi posebnu finoću, pridružio mu se i sastav „The Messengers“ u pjesmi „Hvala“. Ovaj gospel sastav koji njeguje acappella način pjevanja bilježi brojne nastupe izvan Hrvatske, a ostvarili i dva zlatna prva mjesta na natjecanjima vokalnih sastava. Za zadnji album koji je izdan 2020. godine bili su nominirani za nagradu Porin u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe. Uz Matiju, na klavijaturi je Tomislav Mihaljević i beatboxer Filip Rušin.

„Jako volim muziciranje uživo i mislim da svaki glazbenik najviše uživa upravo u tome. Pokušali smo malo približiti live sessionom našoj publici to uživanje, nadam se da smo uspjeli. Plan nam je napraviti još jedan do kraja godine, možda snimimo i pjesme koje sam pisao za druge. Hvala sastavu 'The Messengers' koji su svojim vokalima predivno upotpunili pjesmu 'Hvala' i dali joj novu dimenziju.„ – rekao je Matija Matiju Cveka i njegov bend The Funkensteins tijekom kolovoza možete uživo gledati u ovim gradovima: 1.8. Dubrovnik, Park Orsula, 2.8. Grad Nini, 3.8. Gospa od Loreta, Primošten, 7.8. Podgorica, 8.8. Etno selo, Međugorje, 14.8. Vela Luka, 15.8. Trpanj, Pelješac, 16.8. Stari Grad Hvar, 22.8. SFF, Sarajevo, 23.8. Labin, 31.8. Kostrena.