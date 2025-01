Matija Cvek podijelio još neviđene fotke s vjenčanja: 'Kad me nazoveš svojim'

Za pjevača Matiju Cveka (31) prošla godina bila je vrlo uspješna. Naime, glazbenik je postao suprugom o ocem, a sada je pokazao još neke fotografije s vjenčanja s lijepom i samozatajnom Zagrepčankom Miriam Cikron. Cvek je podijelio dvije crno-bijele fotografije od te večeri pa joj posvetio romantičan opis. ''Čudesna šuma tvog maštovitog uma mojim pticama sagradit će dom, svemir žubori kad nazoveš me svojim i ništa više nije po mom'', napisao je. ''Koje riječi, tako snažne, tako moćne'', ''Ljubav'', ''Predivni'', pisali su mu pratitelji.

Matija i Miriam vjenčali su se u srpnju 2024. u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a svadbeno veselje imali su na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja. Kćerkica Lota rodila im se u veljači 2024., a Matija je nedavno pokazao kćerkicu. - Moja prva jesen - napisao ponosni otac na Instagramu uz fotografiju njega i djevojčice snimljenu za vrijeme zajedničke šetnje u prirodi. Matija i Lota promatrali su kako se priroda mijenja u jesen, a Zagrepčanin je svojoj mezimici pokazivao lišće. Pretpostavlja se da je autor fotografije Cvekova samozatajna supruga Miriam s kojom je krajem veljače dobio dijete.

"Pa kaj ti nije ovo najljepša jesen ikad?", "Kjuuuut", "Bravo tata, komplimenti", "Prvi susret s tvojom glazbom, nezaboravno, kao i vaša prva zajednička jesen" - pisali su oduševljeni obožavatelji.

Pjevač je u nedavnom intervjuu progovorio o bračnom životu i očinstvu: - Supruga je divna, beba je divna. Prate me i podržavaju. Naravno, ima nervoze. Kako to sve ide, ne spavaš, pa si ljut pa se posvađaš pa se pomiriš, sve je to jasno. Ali generalno je sve dobro. I mir i sreća i kreativa, uz sav taj šušur koji se događa - kazao je za In Magazin.

Inače, Cvek se s partnericom oženio nakon dvije godine veze. Ne zna se puno o Cvekovoj supruzi, osim da je završila Prehrambeno-biološki fakultet u Zagrebu i da je jedna od autorica ilustracija na Cvekovu novom albumu. Miriam se okušala i kao glumica pa se tako pojavila u spotu Divljih jagoda za pjesmu "Nemam ništa protiv". - Ona je jednostavno - jednostavna. Super je, sve razumije. Što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe - rekao je Cvek za 'InMagazin' o Miriam.

GALERIJA Dance zvijezda 90-ih povukla se na vrhuncu slave: Evo kako se kroz godine mijenjala Ivana Banfić