Matija Cvek na koncertu otkrio ime svoje kćeri: 'Ja vas molim jedan veliki pljesak'

Glazbenik Matija Cvek u srijedu je održao koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture i sve oduševio. Naime, radi se o trećem koncertu ovog glazbenika u ovoj dvorani tijekom veljače. Cvek je Tvornicu napunio 23. i 24. veljače, a potom uzeo nekoliko dana odmora i treći koncert zakazao za 28. veljače. Matija je nastupio sa svojim bendom "The Funkensteins" te su izveli brojne njegove hitove poput "Drama", "Ptice", "Trebaš li me", "Visine" i drugima.

A ovo mu je i prvi koncert nakon što se doznalo da je postao tata po prvi put. Naime, njegova partnerica Miriam Cikron rodila je kćer, a na koncertu je otkrio i kako su nazvali kćer.

- Ja vas molim jedan veliki pljesak za Lotu - poručio je s pozornice na veliko oduševljenje publike, piše Showbuzz.

VEZANI ČLANCI

Podsjetimo, glazbenik je za medije potvrdio da je postao tata.

- Istina je. Postao sam tata. Doma je velika zbrka, nemam vremena za otkrivati detalje - rekao je ranije. Da će postati otac odao je pratiteljima na društvenoj mreži Instagram krajem studenog. Podijelio je tada fotografiju na kojoj čita knjigu "Trudnoća“, a u opis je dodao "Za glupane“.

Nakon toga nije puno pričao o nadolazećoj prinovi, no o odlučio je podijeliti neke detalje za IN magazin. ''Termin je kraj drugog mjeseca, jako se veselimo, ja se jako veselim. To je stvarno veliki izazov i nešto novo i mislim da ću nekako zaključiti tu priču s tim da sam do sad mislio da je sve jako jako važno i da sve što ja radim je jako važno i onda sam samo shvatio da ništa više nije važno'', rekao je i dodao da želi biti maksimalno involviran zbog čega će morati malo reducirati posao.

A na pitanje kako se Miriam nosi sa svom ovom pažnjom oko njega, rekao je da ona sve razumije.

''Ona je jednostavno, jednostavna. Super je, sve razumije i.. a što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe'', ispričao je.

O lijepoj plavuši zna se samo da je završila Prehrambeno-tehnološki fakultet, a s Majom Horvat je koautorica naslovnice za aktualni Cvekov album "Vile se ovdje igraju".

Nakon ovog albuma Cvek je objavio i duet "Pola sunca" s Marijom Šerifović, koji je ubrzo postao veliki hit.

VIDEO Gasi se poznata domaća televizija! Novinari šokirali emotivnim videom: 'Zahvaljujemo na pozornosti'