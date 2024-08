Mate Janković iskreno: Zakleo sam se da neću popiti kap alkohola dok sam živ

Chef Mate Janković, televizijskoj publici poznat i kao bivši član žirija showa "Masterchef" gostovao je u podcastu Lider gdje je pričao o tome što Hrvati vole jesti, je li se u mladosti vidio ovdje gdje je sada, a otvoreno je pričao o tome što su najveći problemi u ugostiteljstvu. "Privatno imam dva prijatelja i privatno se družim s dva. Lažem, imam ih nešto više, ali generalno u mom životu postoji četvero ljudi s kojima sam svakodnevno i nijedan više. Ljudi nisu pokemoni da ih skupljaš, ili jesu... U dvadesetima dok ti je jako interesantno biti u centru pažnje, ili je barem meni bilo. Sada mi je interesantno imati jedan vrlo uzak krug sugovornika koji me razumiju i to moje mentalno zdravlja održava poprilično dobrim. Staviti sebe na dispoziciju velikom broju ljudi što ugostiteljstvo zahtijeva ostavlja posljedice", rekao je Mate Janković u podcastu Lider. Osvrnuo se na to kako zbog toga veliki broj njegovih kolega ima problema s alkoholom.

"I danas imamo vrlo veliki broj ugostitelja koji ima problema s alkoholom. Ja bih rekao da sam u prošlosti isto tako bio vrlo izložen alkoholu, ali ja već recimo tri godine ne pijem. Prije nego što sam otvorio restoran sam se zakleo da neću više popiti jednu kap alkohola dokle god sam živ', izjavio je. Na društvenim mrežama prije godinu dana je pisao o tome kako je u jednom trenutku bio nezadovoljan svojim načinom života i odlučio je uvesti promjene, a jedna od tih promjena bilo je mršavljenje.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo", napisao je tada Mate i nastavio:

"U cijelom procesu imao sam podršku prijatelja. Sjećam se kad sam odlučio živjeti neporočno, imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose. Otišao sam s frendom na basket, ideja je bila da igramo do 12. Jedva smo došli do 3. Em je bio prisutan nedostatak talenta em mi je kondicija bila u predinfarktnom stanju. Bio sam hodajuća mješina. Vreća krumpira s nogama. Malo po malo počeo sam s hodanjem, igranjem košarke, ali i vrlo balansiranom prehranom. Uskratio sam si tonu smeća i u potpunosti izbacio alkohol. Na većini druženja prijatelji bi za mene imali neke sokove ili kombuchu. Niti jedan od pravih prijatelja niti jednom mi nije ponudio alkohol niti pametovao mi oko te odluke. Naglasak na "pravi prijatelji". Počeo sam plivati s drugom Ribafish i napravio zdravu tranziciju prema disciplini. Krenuo sam u teretanu a rezultati su polako bili vidljivi. Malo po malo kile su se počele topiti, a tijelo mi se počelo transformirati. Trenirao sam gotovo svaki dan, a nekad i dva puta dnevno. Reći će mnogi da je to nezdravo ali polako sam počeo uživati u toj vrlo striktnoj disciplini".

Ostao je discipliniran i dok je otvarao restoran u centru Zagreba i osim što je izgubio dosta kilograma red i disciplina su mu donijeli i druge benefite. "Zbog svih tih promjena život i odnosi s ljudima su mi nemjerljivo bolji, kao i moje zadovoljstvo sobom. Radna etika mi je odlična, fokus mi nikad nije bio ovako dobar, kao i posvećenost. Ne gubim vrijeme na gluposti i prioriteti su mi jasniji. Spavam mirnije i bolje i veselim se svakom novom danu",– zaključio je popularni chef.