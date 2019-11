Mate Bulić iskreno o zdravstvenom stanju: 'Imao sam veliku sreću'

Mate Bulić, jedan od najpoznatijih domaćih izvođača zabavne glazbe, u veljači iduće godine priprema tri velika koncerta po najvećim domaćim dvoranama. Turneja koja nosi ime “Ja sam na vas ponosan”, po velikom Matinu aktualnom hitu “Ja sam na te ponosan”, koji izvodi s Tarapana bendom, a koji je do sada zabilježio više od 6 milijuna pogleda na YouTubeu, započet će 20. veljače u splitskoj Areni, da bi dva dana kasnije, 22. veljače, stigla do Osijeka i Gradskog vrta te trijumfirala 29. veljače pred zagrebačkom publikom u Dvorani Dražena Petrovića.

Iza Mate je karijera koja traje više od 30 godina. Još od 1981. godine živi u Frankfurtu, a zahvaljujući brojnim uspješnim nastupima u inozemstvu, dobio je nadimak Kralj dijaspore. Popularni Mate i ove je godine bio jedna od najvećih zvijezda Hrvatske noći u Frankfurtu, na kojoj je nastupio pred 12 tisuća ljudi.

– Uz pokojnog Olivera nastupio sam najviše puta na ovoj prekrasnoj manifestaciji. Ono što je najbitnije jest da se svake godine u Frankfurtu dogodi najbolja glazbeno-scenska manifestacija koja okuplja Hrvate u svijetu. Naravno da mi je drago da sam tu svaku godinu, to mi je priznanje i poriv da se svake godine moram dokazivati da mogu i trebam bolje. Letvica je visoko podignuta i, kad osjetim da više ne mogu, onda ću se povući – kazao nam je Mate Bulić kojem je nevjerojatno koliko Hrvata svake godine dođe u Frankfurt.

– Kada ljudima u domovini spomenete da ovamo dolaze i ljudi iz Kanade, Australije i Novog Zelanda pa se tu nalaze s rodbinom i prijateljima, svi se iznenade. Ista stvar je i na Blatničkim notama dobrote, koji se održavaju u mojoj rodnoj Blatnici. Ovo događanje u Frankfurtu ipak je broj 1 jer se održava u centru Europe – veli Mate.

Nesumnjivo će puno Hrvata iz cijelog svijeta doći i na njegove koncerte, za koje priprema poseban program.

– Još dok sam bio neafirmiran izvođač imao sam ponude da pjevam u velikim dvoranama, pogotovo kad je izašao hit “Gori borovina”. Tada nisam to htio prihvatiti jer sam smatrao da još nije vrijeme. Sada ću s velikim zadovoljstvom to napraviti jer sam shvatio da sam sazrio kao izvođač i dužan sam ljudima prikazati svu svoj raskoš. Na pozornici će biti i big band u kojem sviraju najbolji glazbenici u Hrvatskoj, tako da mi to daje jedan poseban motiv. Na kraju krajeva, svakom je izvođaču cilj napraviti nešto veliko a da to bude jako dobro. Osjećam da će to biti nešto što će biti vrhunac moje karijere. Više se ne moram dokazivati. Narod je taj koji mi daje energiju i crpi iz mene sve to što imam. Ja sam samo jedan od njih, čovjek iz naroda. I to me iznimno veseli – kazao nam je Bulić.

Turneja “Ja sam na vas ponosan” dobila je ime po velikom hitu s Tarapana bendom, koji je postao jedan od najvećih hitova u Matinoj karijeri.

– Ta je pjesma nastala slučajno i spontano. Pjevač Tarapane Frano Pehar moj je rođak i on mi je ponudio tu pjesmu. Na prvo slušanje vidio sam da je to dobra pjesma i da ima jaku poruku. Točno sam vidio kako on i ja možemo to interpretirati na najbolji način i prenijeti energiju na ljude. To se na kraju i ostvarilo. Pjesma ima snažnu poruku, a ljudi kad je poslušaju znaju da je to istinski dijalog oca i sina. Autor je Dušan Bačić, koji je dosad napisao puno hitova za domaće izvođače – kaže Mate.

Iza pjevača je karijera duga više od tri desetljeća u kojoj je bilo puno dobrih pjesama, a Mate uvijek s ponosom ističe kako mu je supruga Zdravka najbolji filter.

– Kad god dobijem neku pjesmu, prvo je pokažem obitelji. Evo, i sad u mobitelu imam puno pjesama koje šalju razni autori. Logično je da to prvo posluša supruga. Ako ona kaže da pjesma ne valja, odmah je stavim sa strane i u 90 posto slučajeva to je istina. Također, imam veliku podršku kćeri, ali i prijatelja – kaže Mate koji je zbog Zdravke i došao u Frankfurt 1981. godine. Uz njenu potporu, kao i potporu brata, počeo je profesionalno pjevati.

– Evo, danas smo odgojili dvije akademske građanke, jedna je menadžerica, a druga odvjetnica. Starija kći nam je podarila i dva unuka, a svaki dan navijam da dobijemo još unuka. Uvijek je dobro kad imate potporu obitelji, tada možete bez opterećenja raditi ono što volite – kaže Mate dodajući da je sretan što ga zdravlje dobro služi. Podsjetimo, pjevač je lani hitno operiran te mu je odstranjen zloćudni tumor na bubregu.

– Uvijek se treba pregledavati jer je prevencija nešto što spašava život. Imao sam sreću da sam uz sebe imao doktora Stjepana Bogdanovića i gospodina Nikolu Zebića, koji me operirao i uz mene bdio 15 dana, dok nisam otišao na kućno liječenje. Hvala Bogu, osjećam se kao da ništa nisam imao. Sad se pridržavam onoga što struka veli, kad me doktor uputi na neke stvari, držim se toga kao prvašić – kaže Bulić.

Valja podsjetiti i kako je prvi Bulićev hit bila pjesma “Šuti Đurđa”, koja se prodala u gotovo 500 tisuća primjeraka.

– To je bila prava prekretnica u mojoj karijeri, a današnje generacije možda za nju i ne znaju. Imala je tu bezazlenu psovku “j*** ti minutu”, koju su kasnije promijenili u “tvoju ti minutu”. Tada se otupila oštrica i to nije to. Kasnije su me mnogi kolege nagovarali da je ponovno snimim u drugom aranžmanu, no nisam htio. Danas su se mnoge vrijednosti izgubile, a ja ne želim dolijevati ulje na vatru zezancijama – kazao je Bulić.

Pjevač priprema i biografsku knjigu o svom životu, a o mirovini još ne razmišlja.

– Ja ću živjeti tamo gdje je moja obitelj. Mislim da će svi ostati živjeti u Frankfurtu, a Blatnica mi je uvijek u srcu. U svom rodnom mjestu s prijateljima svake godine napravim veliku manifestaciju Blatničke note dobrote, koja je ove godine imala već deveto izdanje. Na to sam izrazito ponosan – zaključio je Bulić.