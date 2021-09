Massimo otkrio nepoznato o ocu: Napustio nas je kad se razbolio, a kasnije smo saznali da živi s drugom ženom

Massimo će 18. rujna održati koncert u Beogradu na Tašmajdanu i tim povodom je dao intervju za Pink televiziju i novinaru Nemanji Vujičiću otkrio je zanimljive i nepoznate detalje o svom životu. Ispričao je i kako je dugo vremena ignorirao plaćanje računa i zbog toga su mu se nakupile kazne i neplaćeni računi i dug za koji je rekao da je iznosio 20 tisuća eura i da je prije 20-ak godina odlučio sve to riješiti i digao je kredit i od tada mu se takve stvari ne događaju. Prisjetio se i djetinjstva u kojem je s majkom puno putovao svijetom i živjeli su na raznim adresama, a ispričao je prvi put i o tome kako mu je preminuo otac i kako je izgledao period kada su mu se roditelji rastali.

- Oni su se upoznali kada je on bio slijep, prije operacije. Izgubio je vid tijekom bombardiranja na Visu i do te operacije nije vidio. S mojom mamom se upoznao na Rebru gdje je on bio pacijent a ona je došla u bolnicu u posjet svom bratu. Mislili su da je neće preživjeti, ali jest. Uz vrlo jaku dioptriju progledao je i rekao mojoj majci: Mogu li ja vas posjetiti kada progledam pa da se vjenčamo? Krajem 1961. godine mami je stigao telegram da joj on stiže i to je bilo to. Vjenčali su se a kasnije sam se rodio i ja. - ispričao je Massimo i nastavio:

- Rastavila ih je bolest, dijagnosticirali su mu leukemiju, on se uplašio, samo je otišao i umro. Liječnici su mu rekli kako uz moju majku medicinsku sestru može živjeti barem do moje 18 godine, ali on nije htio biti nikome na teret. Neko vrijeme nismo znali gdje je. Kasnije smo otkrili da živi s nekom ženom, koja također umire od raka. Strašno ga je pogodila ta bolest, mene također. Svaki put za moj rođendan slao mi je poklone limuzinom, baš se uvijek trudio da dobijem taj poklon. Mnogo mu toga nisam stigao reći jer je otišao kad sam ja imao četiri godine, a umro je kad sam imao šest godina, tako da sam tek kasnije od njegovih prijatelja saznao sve o njemu. Njegovi prijatelji su mi rekli da je bio super lik, gromada od čovjeka, volio je čitati i zanimljive odlomke bi označavao ili stavljao svoja opažanja pored njih. Imao sam sreću što sam 80-ih pronašao kutiju s knjigama koje je čitao i kroz te knjige i kutiju s njegovim stvarima počeo sam upoznavati svog oca - rekao je Massimo.

VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka Gorana Bare koji tetura po autocesti