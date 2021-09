Oskarovac Jeff Bridges objavio da polako dobiva bitku s opakom bolesti

Američki glumac Jeffrey Leon Brideges (71) prošle godine je šokirao svoje obožavatelje objavom da mu je dijagnosticiran rak limfnog sustava. Sada je na svojoj web stranici ipak objavio lijepe vijesti kako mu se opaka bolest polako povlači. "Moj rak je u remisiji", napisao je Bridges rukom poruku i dodao "Masa 9x12 smanjila se na veličinu mramora".

Međutim, otkrio je kako ga nije zaobišao ni COVID-19 te ga je dobio s mjesta na kojem je primao infuziju kemoterapije za rak. Dodao je da mu je "COVID dosta dobro razbio stražnjicu, ali ja sam dvostruko cijepljen i sada se osjećam puno bolje. Čuo sam da cjepiva mogu pomoći ljudima s Long Haulersima. Možda je to razlog mog brzog poboljšanja".

Ove dvije bolesti koje je Jeff imao istodobno ostavile su posljedice na njegov dišni sustav zbog čega ima problema s disanjem. Tako je oskarovac naveo da je tijekom fizikalnih terapija bilo najbitnije skinuti ga s pomoćnog kisika s kojim je do nedavno i šetao. "Zvuk koji ispušta podsjeća me na Darth Vader", našalio se Jeff.

Upravo to što je počeo disati bez pomoćnog kisika bio je njegov veliki razlog za sreću jer je mogao zaplesati sa svojom kćeri Haley Roselouise Bridges koja se nedavno udala. Jeff Bridges je završio svoju objavu najavom da će se vratiti filmu The Old Man, FX seriji čija je premijera 2022. godine.

