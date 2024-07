Naš mladi glumac pohvalio se novim imidžom, pratitelji zaključili: 'Svaki put sve zgodniji'

Domaći glumac Marko Brajić glasi za jednog od najljepših Hrvata, a publika ga u posljednje vrijeme najviše povezuje s ulogom Alena u našoj popularnoj seriji 'San snova'. Osim na televizijskim ekranima, Puljanin svoj besprijekoran izgled često pokazuje i putem društvenih mreža. Prije nekoliko dana se odlučio na jednu drastičnu promjenu koju je odmah podijelio s pratiteljima na Instagramu.

- Eto tako - napisao je glumac u opisu objave koja sadrži njegov kratki snimak s novom frizurom, odnosno blajhanom kosom dok istovremeno u bijeloj majici bez rukava pozira s cigaretom u ustima. Braić je također izbušio uho i stavio zlatnu naušnicu. Nije poznato je li povod novog imidža priprema za novu ulogu ili tek osobni izbor, no ono što se zna jest da se bivši sudionik show 'Tvoje lice zvuči poznato' u društvo prijatelja zaputio prema Barceloni, gdje uživa na pješčanoj plaži i obilazi znamenitosti, među kojima je i Nacionalni muzej. Galeriju fotografija s odmora možete vidjeti u objavi ispod.

Bojanje kose u plavo i bušenje ušiju ubrzo su prokomentirali Markovi pratitelji i prijatelji: - "Alter ego aktiviran", "Dođem na ovaj Instagram jednom godišnje i svaki put me čekaš zgodniji", "Au Marko, kakav si!", "Obožavanje" - neki su od komplimenata na glumčev novi izgled, koji je prije nekoliko dana premijerno pokazao uz poznatu izjavu komičara Rickyja Gervaisa: "Više me nije briga. Šalim se. Nikad me nije ni bilo."

Podsjetimo, Braić je krajem prošle godine na Instagramu je objavio fotografije koje je snimao za magazin Diva Style na pozira polugol i nasapunan. Fotografija je odmah dobila brojne lajkove ženskog spola, a među prvima ju je komentirala Nives Celzijus koja je napisala: "Ovo poziva na blud".

- Odazovi se, odgovorio je Marko svojoj kolegici iz RTL-ove serije "San snova". Nakon Nives, Braićeve seksi slike komentirala je i Gina Victoria Damjanović koja je nekadašnjem partneru iz HTV-ovog showa ‘Zvijezde pjevaju‘ poručila da je lijep. Javila mu se i manekenka Ana Batarelo s ‘Alo, zgodni‘.

Inače, Marko je nedavno za Divu Style otkrio svoju beauty i lifestyle rutinu. Vodi zdrav život te se drži pravila jednostavnosti, za njega vrijedi zlatna preporuka - manje je više.

- Volim prirodu i prirodno te njegujem svoj fizički izgled iz poštovanja prema životu. Ovaj fizički oblik mi je podaren i iz poštovanja prema tom daru njegujem ga i cijenim takvog kakav je. Ne jedem smeće i ne ljenčarim. Također, koristim sve mogućnosti koje mi je podario život, kao što su snaga i izdržljivost - istaknuo je Marko.

Njegova je beauty rutina također jednostavna, drži se minimalizma. - Kožu njegujem tako da na nju ne nanosim razne kreme i “kemiju”. Puštam je da ima svoj neki tok. Neka stvara uspomene. Ako nešto i koristim, to su maslinovo, kantarionovo ili kokosovo ulje - otkrio je popularni glumac.

