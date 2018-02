Pjevačica je doživjela noćnu moru zbog haljine na crvenom tepihu

Za šetnju crvenim tepihom u haljini s visokim prorezom na nozi treba odvažnosti i hrabrosti, ali i dosta pozornosti kako pred svima ne biste otkrili baš sve.

A upravo to dogodilo se američkoj pjevačici Halsey dok je odvažno, ali nepažljivo koračala crvenim tepihom na amfAR gala večeri u New Yorku. Crna haljina bez naramenica s prorezom koji je sezao do struka pristajala joj je savršeno, ali pjevačica je previše zakoračila na crvenom tepihu i fotoreporteri su uhvatili baš taj trenutak u kojem je 23-godišnja pjevačica pokazala da nema donje rublje.

Kad je shvatila da su svi snimili trenutak koji je noćna mora svake žene koja odjene ovakvu haljinu, nije se pokolebala, zadržala je cool stav i nastavila hodati prema automobilu.