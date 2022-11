Marko Tolja: 'Obožavam kuhati, ali moram priznati da sam grozan u pospremanju nakon'

Subotom navečer, pjevača Marka Tolju (38) možemo gledati u ulozi člana žirija u HRT-ovom showu “Zvijezde pjevaju” gdje svoje stručno mišljenje dijeli s kandidatima kojima pjevačke tehnike nisu toliko bliske. No, slobodno vrijeme često provodi u kuhinji, baveći se, kako kaže, svojim omiljenim hobijem - kuhanjem. Svoje kulinarsko umijeće ponekad dijeli i s obožavateljima na društvenim mrežama, a riječki pjevač za svoje sposobnosti često dobije i pregršt komplimenata. S Markom smo razgovarali o njegovim ritualima kuhanja, jelima koja voli jesti i pripremati, navikama kod kupovine namirnica, kao i smjelosti za isprobavanjem nove hrane. Riječki pjevač nam je otkrio i pomaže li mu sin Maro u kuhinji te kako se rodila njegova ljubav prema kuhanju.

Koliko često kuhate?

- Pa skoro svaki dan, naravno kada sam doma i imam vremena. I žena i ja volimo kuhati i svatko od nas ima svoje favorite i “aseve u rukavu” pa se dogovaramo tko će kada i što kuhati.

Kuhate li kako bi se opustili ili na kuhanje gledate kao na obavezu?

- Kuhanje je za mene svakako ugodno s korisnim. Volimo dobro i zdravo jesti tako da rijetko kada naručujemo neku brzu hranu. A s obzirom na to da je kuhanje jedan od mojih omiljenih hobija, to mi predstavlja veliki užitak.

Koliko vremena ostavljate za kuhanje?

- Ponekad je to stvarno “što brže to bolje”, kada se nema vremena pa onda otvorim frižider i na što naiđem to skuham. A kada imam više vremena, onda to bude pravi mali ritual. Stavim dobru glazbu i uživam u svakom procesu.

Koje jelo volite najviše pripremati? A koje jesti?

- Sve što je iz mora, meni je najdraže, ali škampi su mi još uvijek na prvom mjestu. Volim raditi svašta, eksperimentirati s raznim svjetskim kuhinjama, ali za sada mi je najdraža mediteranska, talijanska kuhinja.

Bez kojeg sastojka ne možete zamisliti svoj obrok?

- Bez soli.

Koja je boja najčešće na vašem tanjuru?

- Hmmm, koje boje je meso?

Bez kojeg kuhinjskog pomagala ne možete zamisliti svoju kuhinju?

- Dobar, oštar nož. Zato sam baš nedavno investirao u malo skuplji japanski nož.

Mnogi kažu da vole kuhati, no ne i pospremati nakon kuhanja. Postoji li neki dio procesa koji vi baš ne volite?

- Jaooo, i to bi sada moja Lena na ovo odgovorila… (smijeh) Obožavam kuhati, ali moram priznati da sam grozan u pospremanju nakon.

Imate li naviku vikendom pripremiti obroke za cijeli tjedan? Ako da, što tada najčešće spremite?

- Pa baš i ne. Osim kada radimo sarmu, punjene paprike ili maneštru. Onda to jedemo više dana.

Inzistirate li uvijek na zdravoj prehrani ili se kod vas može naći i neki fast food?

- Rijetko jedemo fast food, a ako jedemo, onda nastojimo naručiti neki kvalitetan a ne onaj “konfekcijski”.

Volite li pripremati slastice?

- Nikako. Niti ih volim baš jesti, a još manje pripremati. Više sam “slani tip”.

Kupujete li namirnice na tržnici ili birate trgovine? Imate li neka svoja provjerena mjesta?

- To isto jako ovisi o slobodnom vremenu. Nastojimo najviše kupovati na tržnici, od onih prodavača za koje mislimo da imaju prirodne i domaće namirnice. Ribu nabavljamo od poznatih i “malih” ribara, a imamo i mesara od povjerenja.

Naručujete li namirnice od OPG-ova?

- Da. Nedavno smo otkrili i taj princip i za sada nam se pokazala kao super praksa.

Meso ili riba? Ili veganska ili vegetarijanska kuhinja?

- Volim i meso i ribu, ali uvijek kada moram birati, riba prevlada. Možda zato što sam čovjek s mora.

Postoji li neka skupina namirnica koju ne može smisliti?

- Nisam baš fan iznutrica.

Jeste li ljubitelj neke inozemne kuhinje?

- Jako volim kinesku kuhinju i zabavljam se eksperimentirati s njom.

U slučaju da vam dođu neki prijatelji u nenajavljeni posjet, čime ćete ih ponuditi?

- Neke brzinske bruschette se uvijek može napraviti ili neka lagana “aglio, oglio e peperoncino” pašta, na primjer...

Postoji li neki slavni chef kojeg rado pratite?

- Pa baš i ne. Ali “bacam oči” na razne food blogere i chefove pa pokušavam i na taj način naučiti nešto novo.

Isprobavate li neke recepte koje vidite na televiziji ili u novinama, na internetu?

- Naravno. Kada vidim nešto fora, onda si mislim kako je to laganini i onda kada krenem ponekad sve fulam i shvatim kako ponekada i “najjednostavnije” jelo može biti teško za izvesti.

Biste li pristali sudjelovati kao natjecatelj u nekom kulinarskom showu?

- Hmmm, nisam nikada o tome razmišljao. Uvijek gledam da je nešto vezano isključivo za glazbu, ali nikad ne reci nikad.

Imate li neku anegdotu iz kuhinje? Dogodi li vam se da zaboravite na neko jelo na štednjaku ili u pećnici?

- Pa moram priznati da čak i nije. Dosta sam fokusiran kada kuham pa možda zato. Iako, daleko od toga da nisam puuuno puta falio sa začinima.

Je li vaša ljubav prema kuhanju krenula od malih nogu? Tko vam ju je usadio?

- Interes za kuhanjem krenulo je negdje krajem osnovne škole. Toliko me to tada zainteresiralo da sam čak želio upisati kuharsku srednju školu, ali me mama uspjela odgovoriti od toga. Nakon toga je ona preuzela ulogu mog kuharskog učitelja.

Sjećate li se koje ste prvo jelo u životu napravili?

- Pasta sa salsom.

Pomaže li vam sin tijekom kuhanja? Koje je njegovo omiljeno jelo?

- Pomaže… ponekad, kada nema ništa zanimljivije raditi. A on je po tom pitanju dosta na mene pa voli jako pašte, ali trenutno mu je omiljena carbonara ili, kako on kaže, “pašta sa špekićem”.

Trenutno je vrijeme bučinih juha i kesten pirea, kako izgleda vaš savršeni jesenski meni?

- Moja Lena radi odličnu juhu od buče tako da nam je ona često na meniju.

U odličnoj ste formi, kako izgleda jedan vaš dan kroz obroke?

- (smijeh) Nisam baš, ali trudim se koliko stignem. Sram me priznati, ali doručak mi je slaba strana. Znam da je jako bitan, ali ujutro mi nije baš do jela pa najčešće sklepam neki smoothie za svim živim unutra. Za ručak sam onda dosta gladan pa se najedem onako pošteno, a za večeru pazim da ne pretjerujem i da ne bude nakon 19 sati.

Kakvi ste s isprobavanjem nečeg egzotičnog? Upuštate li se lako u neke nove okuse?

- Da! Obožavam probati nove stvari čak i ako mi na prvi pogled možda i nisu baš najdraže. Kada god negdje putujem, nastojim probati sve njihove lokalne specijalitete.

Postoji li neko jelo za koje ste sigurni da ga ne biste mogli kušati?

- Sve bih kušao, samo ne bih ponovio ako mi se ne sviđa.