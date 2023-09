Marko Kutlić i njegov bend imali su prometnu nesreću: 'Moglo je biti puno gore'

Pjevač Marko Kutlić (28) je sa svojim pratećim bendom doživio prometnu nesreću. Marko je pratitelej na društvenim mrežama obavijestio da su svi dobro, te da je bez obzira na nesreću uspio održati koncert u Zadru.

- Ljudi sve je dobro, Bogu hvala. Dobro smo prošli, moglo je biti puno gore. Živi smo i zdravi i u jednom komadu - napisao je Kutlić pokraj fotografije na kojoj nasmiješen stoji s bendom uz ogradu ceste, dok je pokraj njih crni kombi kojem je stučen prednji kraj.

- Zahvalan sam na ljudima pored sebe koji su unatoč stresnoj situaciji odlučili ispoštivati mene i vas i došli sinoć u Zadar. Hvala svima koji ste pjevali s nama, nadam se da ste na kraju uživali koliko smo i mi. Ljubim vas svih - dodao je pjevač.

Na drugim fotografijama pjevač se zahvalio svima na brizi, te je dodao kako je bilo 'grdo', ali ipak je sve dobro završilo.

Sudeći po fotografijama radilo se o lančanom sudaru.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marko je lani prekinuo četverogodišnju vezu s kolegicom Antonelom Đinđić, a za InMagazin je ovaj 28-godišnji otac dvojice sinova otkrio da i dalje vjeruje u brak te da je trenutačno solo.

- Ja mislim da bi čovjek u svakom odnosu trebao biti slobodan. To je moje mišljenje. Kad ja čujem riječ veza meni je to malo, ne sviđa mi se ta riječ jer to je vezanje, to je ono robija, veza. Više volim kad su dvoje ljudi u nekom odnosu, ali su slobodni. I jedna i druga strana da su slobodni, kazao je Marko.

Osim prema rekordnom broju koncerata, ovo ljeto pamtit će i po nastupu na Melodijama Jadrana, drugoj nagradi žirija na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku za duet s Leom Deklevom i ispunjenju davne želje da upozna svojeg idola, Erosa Ramazzottija koji je na Instagramu slučajno vidio Markovu izvedbu svojeg hita.

- Nakon tog videa me zapratio Eros Ramazzotti na Instagramu i poslao mi je poruku, na koju sam mu ja odgovorio. Napisao sam mu da sam veliki zaljubljenik u njegovu glazbu i da bi mi bilo drago da ako ikad bude neke prilike da se upoznamo i on me pozvao da dođem u Pulu, da mu ostavim svoj broj i da se upoznamo. Ja sam mislio da je neka šala, rekao je Marko koji je još uijek pod dojmom.

- Ja sam mu poklonio jedan CD, odnosno napravio sam jednu ploču na koju sam snimio ovu pjesmu s kojom sam bio na šansoni na talijanskom jeziku pa sam je stavio i na hrvatskom i talijanskom. Jednu ploču sam ostavio za sebe, jednu sam poklonio njemu. Tako da evo, tko zna, možda nekad nešto i otpjevamo skupa, kaže Marko.

