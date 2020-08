Marko iz 'Života na vagi': Doživio sam nešto što će me pratiti čitav život

Bivši natjecatelj showa "Život na vagi" Marko Kregar u showu je naučio kako su fizička aktivnost i zdrava prehrani najvažniji u borbi s kilogramima pa je i nakon izlaska iz showa nastavio svoju borbu. Marko je tako sudjelovao na petom zagrebačkom proljetnom polumaratonu ZAGREB21 na kojem se dogodila i tragedija i jedan od trkača se srušio po ulasku u cilj i preminuo je. U pomoć je nesretnom trkaču priskočio i Marko, ali nažalost nije mu uspio pomoći.

Foto: Facebook

Nažalost ovo je trebala biti samo još jedna u nizu mojih utrka na kratke staze i ovoga puta štafeta.... Međutim kako sada stvari stoje ovo je moja posljednja utrka službenog natjecanja... Danas sam doživio nešto što nikada neću zaboraviti i što će me pratiti čitav život.... Ulaskom u cilj nakon relativno dobrog vremena koje sam otrčao uz staru boljku moju zadnju ložu nažalost vidio sam čovjeka koji leži 3 m od mene te mu bez imalo razmišljanja prišao kleknuo i pokušao pomoći do dolaska hitne koja je jako brzo došla.... Međutim taj nepoznati junak kojem sam pokušao pomoći nije se uspio izvući i sada trči na nekim boljim mjestima. Nakon što sam se pridigao kako bi došao napokon sebi od utrke počelo mi se vrtjeti i odjednom sam vidio samo doktora koji mi pokušava pomoći te mi stavlja nešto na prst.... Vrlo brzo sam došao sebi i zahvaljujući curama iz MM tima( Jasna Roy i Uranela Đekanović) koje su me uspjele zadržati da ne padnem i udarim glavom od asfalt sam izbjegao veću nesreću.... - opisao je Marko i dodao kako je ovo sigurno njegova zadnja utrka.

- Na sreću ja sam imao sreću i vratio sam se kući živ i zdrav a neznani trkač nažalost nije.... Odlučio sam da je ovo moja posljednja utrka te da moram slušati svoje tijelo i da ponekad moram stati na loptu i ne ganjati nešto na silu već da sve mora ići svojim tokom..... Moja borba nije stala moja borba ide dalje s tim kilama prema cilju ali uz maksimalni oprez... Hvala i momcima Lovro Čoky Suric i Marko Koprivnjak te mojoj ljubimici Vesna Mrazovac što su bili tu jer eto tko zna što bi bilo da njih nije bilo... Bože Hvala ti za sve a za tebe dragi trkaču ću se pomoliti da nas čuvaš odozgo i da nađeš svoj mir i Blagoslov. - napisao je na svom Facebooku.