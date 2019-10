Markantan glumac o teškoj prošlosti: 'Nijedna vrata mi nisu bila otvorena'

Početkom listopada na Novoj TV s emitiranjem je počela nova serija ‘Crni biser’. Turska uspješnica gledatelje je za male ekrane prikovala intrigantnim ljubavnim zapletima, a pripadnicima nježnijeg spola odmah je za oko zapeo markantni lik Kenana kojeg utjelovljuje Tolgahan Sayışman.

Prije 14 godina ovaj je turski glumac proglašen najzgodnijim muškarcem na svijetu, a osim ugodnom vanjštinom može se pohvaliti i zavidnom karijerom. Danas se njegove serije prikazuju u više od trideset zemalja na četiri kontinenta. No on kaže da njegov životni put nije bio posut ružama. – Moje putovanje zahtijevalo je borbu. Nikada mi ništa nije bilo posluženo na srebrnom pladnju. S vremena na vrijeme pojavile bi se neke prilike, no nijedna vrata nisam zatekao otvorena. Obvezno sam morao uložiti trud kako bih ih otvorio. Od dana kad sam prvi put došao na set kao statist do danas prošlo je dvadeset godina. Bilo je i trenutaka koji su bili vrlo teški, no nikada se nisam predao, uvijek sam radio – ističe glumac.

Odrastao je u Kadikoju, opuštenoj rezidencijalnoj četvrti na azijskoj obali Istanbula. – Zapravo sam s Kadikoja, no jedan period mog života prošao je na relaciji Fikirtepe-Sahrajidžedit. Ti kvartovi pomogli su mi da sazrim i naučim da je život zapravo stvarni „Survivor“. Odrastao sam u velikoj obitelji. Bio sam vrlo mlad kad sam počeo raditi i pridonositi obiteljskomu budžetu. Imao sam aktivno i šareno djetinjstvo u kojem sam rano upoznao vanjski svijet - ističe Tolgahan koji o karijeri glumca nije oduvijek maštao. – Kao dijete htio sam biti nogometaš. Nakon petnaeste godine usmjerio sam se prema glumi. Iako sam htio upisati akademiju, otac mi to nije dopustio. Prijavio sam se u casting agencije i 1998. ušao u profesiju kao statist - otkrio je Sayışman.

Osim glumačkim uspjesima može se pohvaliti i onima na natjecanjima ljepote. Godine 2005. na natjecanju ljepote „Manhunt International“ izabran je za najljepšeg muškarca na svijetu, a to ga je, priznaje, itekako odredilo u glumačkom svijetu. – Kad sam pobijedio na natjecanju, ta mi je okolnost osigurala popularnost i vidljivost. U to doba nije bilo toliko mogućnosti sa serijama. Prilike su bile ograničene, a dobiti ulogu bilo je puno teže. Sadašnja generacija u tom smislu ima puno više sreće. Imena koja nemaju iskustva u trenu se mogu pojaviti u glavnim ulogama. Nekoć je bilo gotovo nemoguće dobiti takvu priliku – iskren je Tolgahan.

Unatoč hvalospjevima na račun izgleda, s taštinom nije imao problema jer, kako ističe, zna upravljati svojim egom. – Svaki čovjek ima ego, no važno je da njime možete upravljati. Jer ako ego upravlja vama, pojavljuje se oholost, a to je svojevrsna katastrofa. Posljednjih godina trudim se kloniti oholosti koliko god mogu. Oholost je poput podlog virusa koji čovjeka iznutra izjeda i truje. Zapravo je tema oholosti više od glume vezana uz mračno lice uspjeha koji postignete i glamura koji dolazi s njime. Mislim da se pomalo rješavam te bolesti koja priječi razvoj i shvaćanje toga što je prava sreća – kaže.

Val popularnosti preplavio ga je nakon uspjeha serije ‘Zbogom, Rumeli’, prvog projekta u kojem je igrao glavnu ulogu. Slava, interes žena i visoki rejtinzi učinili su svoje pa je tako, priznaje, i sam u nekoliko navrata upao u tu zamku. – Zbog te sam uloge postao vrlo prepoznatljiv. Odmah nakon toga počelo je „Doba tulipana“. Tih me godina, nažalost, obuzela čarolija tog posla i donio sam pogrešne odluke, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Mislim da sam to razdoblje trovanja brzo prepoznao. Skrenuo sam s praga te zamke. Velika je pogreška biti ohola osoba koja misli da sve čini ispravno. Hvala Bogu, nakon toga puno čvršće stojim na svojim nogama – veli glumac.

Osim na poslovnom planu, ruže mu cvatu i u privatnom životu. Nedavno je uplovio u bračnu luku s jednom od najljepših Albanki, bivšom Miss Universe Almedom Abazi. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a Almeda, s kojom danas ima sina 5-mjesečnog sina Efehana Sayışmana, impresionirala ga je na prvi pogled. Zbog toga mu posebno teško pada razdvojenost od supruge tijekom snimanja. – Supruga i ja istinski uživamo provoditi vrijeme zajedno. Zbog toga ovaj intenzivni raspored snimanja i udaljenost čežnju među nama dovode na najviši stupanj – govori glumac koji se osvrnuo i na priče o ljubomori vlastite supruge koja je navodno tražila da se postavi zabrana na scene poljubaca.

– Nemamo običaj odgovarati na svaku tvrdnju koja izađe o nama. No eto, katkad se nešto smatra istinitim kad ništa ne kažete. Reći ću samo da to nije tako – opovrgnuo je glumac i dodao da se Almeda nikada ne miješa u njegove poslovne odluke. Često je ipak zna pitati za pokoji savjet jer njezino mišljenje itekako cijeni. Ljubomore nema, kako kaže, ni s njegove strane. – Imam toliko povjerenje u suprugu pa nije moguće da dođe do situacije u kojoj bi moglo biti ljubomore. Cijenimo se i podržavamo - zaključuje s osmijehom Tolgahan Sayışman.

