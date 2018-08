Nova sapunica donosi uzbudljivu priču o ljubavi, uspjehu i novcu

Turske serije posljednje desetljeće obišle su svijet, a njihova popularnost ne prestaje rasti. Upravo zbog toga Nova TV uskoro počinje prikazivati seriju “Kazna”, napetu priču o uspjehu, ljubavi i novcu, u gradu u kojem su bogatstvo i moć jedini pokazatelji uspjeha, a ljudskost u toj utrci ne pronalazi mjesto.

U središtu radnje naći će se Ali Nedžat koji želi pokrenuti proizvodnju domaćih automobila te zbog istraživanja odlazi u Italiju s

prijateljem Ajhanom. Tih je dana i liječnica Naz u Italiji na simpoziju kao predavač o dječjim bolestima. Slučajno upravo Naz intervenira kad Ajhanu pozli u jednom restoranu. Zbog tih događaja ona propusti let i mora prihvatiti poziv Alija Nedžata da se vrati

njegovim privatnim zrakoplovom. Nazin muž Umut, s partnerom Gendžom, radi na dizajnu automobila u svojoj radionici, što je njegov životni san, a ubrzo sklapaju dogovor s prevarantom Kenanom. Naz i Umut imaju problema u braku zbog posla i svojih obitelji.

Foto: Promo

Odjednom se pojavljuje i Didem koja je davno provela noć s Alijem Nedžatom te dovodi svog sina Kana na kontrolu u bolnicu gdje radi Naz. Nakon pretraga liječnici utvrde da ona boluje od smrtonosne bolesti. Didem mora nekomu povjeriti svoga sina tijekom

terapije. Najprije ide svom ocu Hasanu koji je se odrekao jer je rodila izvanbračno dijete, no opet joj odbija pomoći. Preostaje joj samo reći sve Kanovu ocu, Aliju Nedžatu, koji i ne zna da ima sina. Ovo je samo početak napete radnje koju su odličnim glumačkim

umijećem upotpunili İbrahim Çelikkol kojeg su domaći gledatelji već pratili u seriji “Milost”. Njegov je ujak bio rektor Sveučilišta Uludag, gdje se i İbrahim upisao. U to se vrijeme profesionalno bavio košarkom, sve dok nije ostavio fakultet i došao u Istanbul.

“Vjerojatno sam jedini u svojoj obitelji koji nije studirao. Svi su ili profesori ili liječnici. No radim na tome da završim fakultet”, rekao je svojedobno. Kad je došao u Istanbul, doselio se kod starije sestre, no nije znao čime bi se bavio. Jedan dan se u trgovačkom centru pred njim pojavila žena i dala mu posjetnicu za svoju agenciju, no Ibrahima to nije baš zanimalo. Nakon dva mjeseca ta ga je žena ponovno vidjela te pitala zašto se nije javio, no ni to ga nije motiviralo da joj se ipak javi. Upalila je tek “treća sreća”.

U seriji koju ćemo uskoro gledati glumačka partnerica mu je Belçim Bilgin, višestruko nagrađivana turska glumica s internacionalnom karijerom. Najpoznatija je po filmu “San leptira” koji je režirao njezin suprug Yilmaz Erdogan. “Kazna” je jedna od rijetkih serija koje je snimila te je i zbog toga dragocjena i gledatelji će, kako kažu kritičari, uživati u njezinoj maestralnoj glumi. U seriji glumi i Alican Yücesoy koji je 2006. godine ostvario prvu ulogu u filmu “Umut adasi”.

“Obožavam glumu, a u seriji "Kazna" utjelovio sam mladića čija pohlepa za novcem i moći prevladavaju te on gubi kontrolu. Postupno ga zatruje moć te postane hladan čovjek koji će s lakoćom povrijediti svoje najmilije. Mislim da će se gledateljima jako svidjeti cijela priča”, zaključio je.

VIDEO Pogledajte koje su turske serije bile najgledanije kod nas