Marijana Mikulić zahvalila izborniku Daliću: Ne možete ni zamisliti koliko ste usrećili naše dečke

Blues uz Cetinu

Prva večer 6. Thrill Blues Festivala potvrdila je zašto je od početnog startup modela postao održiv projekt

„Word of mouth“ prenošenje legende o sjajnom lokalnom blues festivalu „za dušu“ koji sve više postaje globalan i cijenjen u inozemstvu, već nekoliko godina čini Trilj i njegov blues festival istoznačnicom za obrnutu sintagmu od one poznate blues teme „The Thrill Is Gone“, jer, The Trilj Is On.