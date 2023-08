Marijana Mikulić podijelila emotivan status: 'Nije sve ispalo kako sam mislila. Problem je'

Glumica Marijana Mikulić (41) na društvenim mrežama često dijeli neka svoja razmišljanja i osjećaje te obiteljske trenutke. Ovaj put je objavila emotivan status o očekivanjima. Marijana je napisala kako ima prevelika očekivanja, ponajprije od sebe, te da smatra da je bitno da ljudi budu blaži prema sebi.

- Očekujem nekad previše. Od ljudi, situacija, događaja. Pa slijede razočarenja jer nije sve ispalo kako sam zamislila. A zapravo je problem u mojim prevelikim očekivanjima. Od ljudi, situacija, događaja. Ali ponajprije od sebe. Biti blaži, nježniji, prema svima. Ali ponajprije prema sebi. Nisi na natjecanju. Uživaj u trenutku. Moraš samo ono što uistinu moraš. Pusti, pusti… Diši - napisala je.

U srpnju prošle godine otkrila je Marijana kako se upustila u avanturu kupnje nekretnine. Naime, suprug Josip i ona tada su postali vlasnici kuće koju su odlučili adaptirati. Nakon što su kupili kuću Marijana je objavila fotografiju na kojoj su zajedno pozirali uz vlasnički list u ruci. U novi dom su se uselili, a Mikulić je otkrila kako je izgledao taj proces.

"Selidba sa međuselidbama. Svibanj/2022, sve stavili u garažu koju nam je susjed dao na korištenje do kraja godine. S minimumom stvari selimo kod Josipovih u mali stan, jer do kraja godine ćemo mi u kuću. Mhm. Ispraznili u listopadu susjedovu garažu i stvari prekrcali na nove dvije lokacije (znaci kauči, stolice, odjeća… sveee) jer kuća nikako da se završi. Srpanj 2023 ulazimo u nedovršenu kuću jer se to nikada valjda neće završiti do kraja. A tek raspakiravanje stvari koje su godinu dana u paketima.. možda bude gotovo kad i kuća. Al mi barem imamo krov na glavom, pa sad pomalo. Ovo je post za one koji me pitaju za slike i kad će slike kuće i adaptacije. Ne tako skoro" napisala je Mikulić.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, suprug i ona prije kupnje kuće na kredit, prodali su stan u kojem su sa sinovima živjeli sedam godina, a pratiteljima je često pokazivala kako adaptacija napreduje i tako im odgovarala na pitanja.

S pratiteljima na društvenim mrežama tijekom mjeseci, glumica je pokazivala kako su se pakirali iz stana u kojem su živjeli te podijelila neke uspomene koje su nastale u tom stambenom prostoru. Od kolovoza prošle godine glumica je povremeno dijelila kako napreduju radovi na novoj kući.

VIDEO Mate Janković o hrani u hotelu u Dalmaciji: 'Iskustvo je razočaravajuće, a račun 60 eura'