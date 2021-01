Marijana Mikulić oglasila se nakon rekcija na objavu o teškoj prevari: Ne mogu ne osjećati se loše

Glumica Marijana Mikulić objavom na društvenim mrežama pokušala je učiniti dobro djelo, no ispostavilo se da je podržala čovjeka koji je sve novčane donacije potrošio na svoju ovisnost o kocki. Sada je ponovno objasnila zašto je podijelila prošlu objavu u kojoj je prozvala ljude koji pomoć koriste za ovisnosti.

"Razni pogledi na istu situaciju na kraju se svedu na to da se razumijemo, ali jedna poruka me dirnula toliko, da moram napisati ovo i javno", napisala je Mikulić i nastavila:

"Pisao je čovjek čija je supruga oboljela, dobila metastaze. Također je dijelio apele i ljudi su mu pomogli. Zahvalan je na tome, boli ga da se netko drznuo takvo što zloupotrijebiti jer takve objave i pomoć mnogima su pomogli i puno znače malom čovjeku koji ne može to iznijeti sam. I zato imam potrebu naglasiti - nisam ni sekunde požalila što sam uplatila kome god da sam uplatila! Ali ne mogu ne osjećati se loše za to što sam druge pozivala da to isto čine pa se ispostavilo da je netko to zloupotrijebio." kazala je i naglasila da ne žali kada ljudi pomoć koriste za neki svoj ispušni motiv, ali da treba sve raditi s mjerom.

Foto: Instagram

"Ne žalim kada ljudi koji mole pomoć kupuju sebi cigarete, pivo, odu na kladionicu, jer mora svatko imati neki ispušni ventil, a njima je to možda jedini. Ali sve s mjerom! Pa nije u redu, na kraju krajeva, financijski podupirati nečiju ovisnost dok ima onih koji su gladni, trebaju lijek i slično." dodala je glumica.

Tvrdi da nema namjeru prestati činiti dobro.

"Da podvučem crtu, nemam namjeru prestati činiti dobro samo zato što ima ljudi koji su spremni to iskoristiti, zloupotrijebiti. Ali činit ću to kako i kada ja budem mogla, pomagati tamo gdje sam provjerila da uistinu treba, pa ako se i opečem, neću barem druge gurati u to. Neću javno pozivati ljude da se uključe, osim ako uistinu osobno ne znam da je potrebno onom za koga apeliram. Znam iz vlastitog iskustva koliko je lakše biti ruka koja je pružena da nešto da, nego ona koja je pružena jer čeka da joj se da. I zato nikad neću odustati, nikad neću prestati vjerovati da je dobro činiti dobro. Nemojte ni vi! Samo tako možemo svijet učiniti boljim mjestom" zaključila je.