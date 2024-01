Marija Šerifović uživa u majčinstvu, pokazala je kako se igra sa sinom: Poludjet ću

Pjevačica Marija Šerifović uživa u prvom mjesecu majčinstva i na društvenim mrežama povremeno objavljuje kratke isječke sa sinom kojem je dala ime Mario. U novom videu na Instagram storyju pokazala je kako se igra sa sinom i malenom ljubi stopalo i napisala je: Poludjet ću. Pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007. godine sina je dobila uz pomoć surogat majke, a prije mjesec dana Marija je potvrdila da je dobila bebu objavom na Instagramu i sinu je posvetila dirljiv status na društvenim mrežama.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas do njega - napisala je tada Marija. Njezin sin je rođen u Los Angelesu, a nakon sinovog rođenja medijima u Srbiji je ispričala je kako joj velika želja bila postati mama.

- Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica. Marija se zahvalila i svojim prijateljima što su zadnjih mjeseci čuvali tajnu kako će postati mama.

- Malo sam ostala bez teksta... Po prvi put u životu! Hvala vam što dijelite radost sa mnom! Vidim da ste svi šokirani, zatečeni i u nevjerici... To dokazuje samo jedno: Imam prijatelje zlata vrijedne! Hvala što ste tu od prvog dana. Hvala što ste podržali svaku moju odluku. Hvala što ste me gurali naprijed onda kada sam i sama na trenutak zastala. Hvala što ste ovu tajnu čuvali! Ovo vam neću zaboraviti nikada! Puno puta sam rekla, ali ću ponoviti sada... Ispod mojih krila će za vas uvijek biti mjesta dokle god hodam, stojim i postojim je sve moje vaše! A sada idem napraviti mlijeko - napisala je Marija na Instagramu.

