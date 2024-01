Jadranka Kosor javila se iz toplica i pokazala kako napreduje rehabilitacija: 'Hvala svima koji su mi pomagali'

Bivša premijera Jadranka Kosor krajem listopada prošle godine javila se iz bolnice nakon operacije koljena. - Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna - kazala je Kosor za Večernji nakon operacije.

A da se oporavlja dobro, javila je pratiteljima na društvenoj mreži X na kojoj je često aktivna.

Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom! pic.twitter.com/r5GoffQz4q — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 17, 2024

"Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom", napisala je bivša premijerka uz fotografije s rehabilitacije.

Inače, bivšu premijeru na X-u prati 40.800 ljudi, a i ranije je podijelila detalje sog oporavka. Tada je šetala uz pomoć štaka.

- E, a još kad bi oni zapljeskali! Sve dobronamjerne i s dobrim željama, srdačno pozdravljam. Borba se nastavlja - napisala je, a pratitelji su joj poželjeli brz oporavak. - Sretno, vjerujem da ćete se uspješno i brzo oporaviti, kao uvijek. Vi ste borac - napisao joj je jedan korisnik X-a, a ona mu je odgovorila: - Hvala Vam. Teško je, ali ide.

Kroz objavu na ovoj društvenoj mreži Jadranka je i zahvalila pratiteljima na podršci koju joj pružaju te svim porukama koje joj dolaze.

- Hvala vam svima koji se javljate i dajete potporu. Dobro jutro, lijep dan neka vam bude - napisala je na X-u.

Inače, u kratkom razgovoru za Večernji u kojem je otkrila kao je došlo do operacije otkrila je i da ne može dočekati da se oporavi i ponovno krene u šetnje koje obožava.

- Obožavam šetati, a sad je bilo došlo do toga da više nisam mogla ni u Maksimir u čijoj blizini stanujem - otkrila je tada.

