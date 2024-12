Marija je u 'Životu na vagi' skinula 60 kg, podijelila je recept za zdravu poslasticu koju mogu spremiti baš svi

Marija Novak, sudionica osme sezone popularnog showa 'Život na vagi', istaknula se kao jedna od najimpresivnijih natjecateljica zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj transformaciji. Na početku showa, Marija je na vagi pokazala 163,1 kilogram, dok je na završnom vaganju njena težina iznosila svega 104,8 kilograma. Tijekom šest mjeseci trajanja emisije, uspjela je skinuti gotovo 60 kilograma, što je izazvalo oduševljenje gledatelja i žirija. Marija se i dalje drži smjernica koje je naučila u showu, a sada je otkrila što će jesti za blagdane.

"Ove godine za Božić sam kod bake i dede na selu sa svojom obitelji, a na blagdanskom stolu imat ćemo pečenku, francusku salatu, krumpir, ali i kuhanu piletinu, pečeni batat i zelenu salatu - to je za mene. U posljednjih nekoliko dana ne brojim kalorije jer nisam kod kuće jer putujem po Hrvatskoj, stalno sam negdje, pazim da jedem zdravo, ali kalorije ne računam previše. Početkom siječnja se vraćam treninzima pa tako i prehrani u potpunosti", izjavila je Marija.

Za RTL.hr podijelila je i recept za zdravu poslasticu koju će pripremiti za ove blagdane.

Kuglice s lješnjakom i datuljama

500 g datulja

300 g poprženih lješnjaka

30 g kokosovog brašna

100 g zobenih pahuljica

2 žlice kokosovog ulja

3 žlice meda

Nakon showa se i rastala i sada je otvoreno pričala o tome. – O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo – rekla je Marija za RTL nakon što je u finalu showa pokazala fantastičnu transformaciju. Dodala je kako joj je obitelj bila velika podrška i roditelji su joj kod kuće pripremili sobu u koju se uselila nakon razvoda od supruga, a neka prijateljstva nisu opstala nakon svih ovih događaja.

– Neki prijatelji su sada izvan mog života, što mi je isto drago, ali određenih pet-šest ljudi tu je, uz mene. Neki ljudi išetali su iz mog života i meni je to ok – rekla je Marija. Dodala je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet. – Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo – rekla je Marija.

