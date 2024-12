Glumica Petra Dugandžić o prvom Božiću s 26 godina mlađim suprugom: Kod njih nema bogatog blagdanskog stola

Glumica Petra Dugandžić, koju gledamo u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti" nedavno je iznenadila javnost kada je otkrila kako se udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea, koji trenutačno igra u Prvoj nogometnoj ligi za NK Dugopolje. Susrela se tada s brojnim reakcijama od kojih su neke bile pozitivne, ali većina ih je bila negativna i to ponajviše zbog dobne i kulturološke razlike između supružnika. Petri i Maku ovo je bio prvi zajednički Božić, a glumica je otkrila i kako je izgledao spoj njihovih tradicija ovih blagdana.

- Spajamo dvije kuhinje, dvije tradicije. Njemu je ovo i prvi advent, u njegovom gradu se živi daleko skromnije, tako da spremamo prvi Božić ove vrste i osjećam se na neki način kao da je i meni ponovno prvi - ispričala je u razgovoru za Net.hr. Govorila je i o tome kakvu su običaju za ove blagdane u domovini njezinog supruga.

- Iznenadilo me sve. Nema bogatog blagdanskog stola. Tradicionalno se jede obična bijela riža s gulašom od ribe ili govedine. Nema kolača, nema kićenja bora, nema poklona. Jedino što Božić čini različitim od svake nedjelje jest da se u crkvi svečano obilježava Božić - rekla je Petra. Naučila je pripravljati neka nigerijska jela i njihov gulaš odlično priprema, ali za neka tradicionalna jela ne pronalazi sve sastojke u Hrvatskoj pa ih naručuje iz Njemačke ili ih dobije od Makove mame. Rekla je i kako će za Božić malo novaca potrošiti na poklone. -Svakako ćemo trošiti manje te taj novac poslati u Nigeriju. Nekim nama bliskim ljudima je potrebniji - kaže Petra.

Mak i Petra upoznali su se prilikom jednog njenog posjeta Africi. "Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila", prisjetila se Petra. Zbog veze su imali brojne birokratske probleme, a danas, iako su zajedno, ne žive u istim gradovima zbog posla. Naime, Mak se doselio u Hrvatsku, ali igra za Dugopolje.

