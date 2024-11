MALIGANI tek objavili album prvijenac,a već Novu godinu sviraju u Kanadi

Maligani, poznati po energičnim nastupima i zaraznim ritmovima, ovih dana objavili su novi singl pod nazivom "300 čaša".

Pjesma donosi zanimljiv spoj veselog ritma i nesretnog ljubavnog teksta čime se oslikava radost, ali i tuga zaljubljenosti. Maligani su poznati po tome da vješto kombiniraju tradicionalne glazbene motive s modernim zvukom, dodatno proširujući svoj repertoar i ističući se unutar svijeta zabavne glazbe.

Sve to uspješno uspiju sastaviti u jednu zaraznu pjesmu njeni autori, Neno Ninčević koji potpisuje tekst i Nikola Bosilj iz grupe Mejaši, koji potpisuje glazbu. Aranžman je napravio Leo Škaro, a videospot potpisuje produkcija Recording Media.

Ovo je ujedno i najava nadolazećeg album "Od Iloka do Londona" koji je rezultat njihovog dugotrajnog, strpljivog i predanog četverogodišnjeg rada.

Nikola Bosilj, osnivač grupe Maligani od samog osnutka grupe imao je točnu i jasnu viziju na koji način želi oformiti jedan novi bend, kojoj publici se obraća i koji smjer žele njegovati.Očito je imao dobru ideju jer Maligani kao relativno mlada grupa, koja je publici predstavila tek nekoliko singlova, sada objavom albuma prvijenca dobila je ponudu koju rijetki dobivaju.

Novu godinu proslavit će svojim samostalnim koncertom u Vancouveru u Kanadi.

- Već prvom pjesmom 'Tisuću milja', a singlovima 'Šinjorina', 'Pali s Marsa', 'Zoveš me na čašu vina', pokazalo se kako naša publika ne poznaje granice. Hrvatska i Slovenija 'zarazile' su se našim melodijama na prvu ali zanimljivo je bilo čuti i primiti informacije kako smo rado slušani i u Njemačkoj, Austriji, pa čak i u Australiji ali evo i u Kanadi nas žele vidjeti. Kada sam stvarao plan za Maligane, imao sam ideju kakav zvuk bi htio predstaviti, s kojim timom raditi i kad smo krenuli, odmah smo krenuli tako da nas je već prva pjesma obilježila i postala hit. To je uvijek dvosjekli mač, ali evo čini se kako svakom novom pjesmom mi postavimo ljestvicu više. Poziv Maliganima da sviraju za Novu godinu u Kanadi koliko je se čini nestvarno, to je veliko priznanje da ovo što radimo, radimo dobro. - rekao je Nikola Bosilj.