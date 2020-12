Maja Šuput prvi put iskreno o trudnoći: 'Zbog bebe trenutno živimo u unajmljenom stanu'

Maji Šuput ova godina polako postaje sve bolja. Osim što je njezin brend Majushka aktivniji nego ikad, vrckava pjevačica polako je ušla i u peti mjesec trudnoće sa suprugom Nenadom Tatarinovim. No i proljeće 2021. zasigurno će biti u njenom znaku jer, osim toga što u to vrijeme očekuje dolazak bebe, brend Majushka prvi će put krenuti s linijom odjeće! A kakvi nas još sve proizvodi očekuju pod njenim imenom, kako su ona i suprug doznali da je trudna te zašto zbog bebe sada žive u unajmljenom stanu, otkrila nam je u razgovoru.

Vrijeme je pandemije i sve kao da je stalo, no čini se da Majushka posluje bolje nego ikad. Lansiranje božićnog izdanja parfema Shu Shu, tajni rokovnik Majushka... Je li to rezultat manjka koncerata i nastupa?

– Da, u pravu ste. U vrijeme pandemije i zbog nemogućnosti da pjevam, malo smo se više fokusirali na Majushku, iako ona zapravo cijelo vrijeme djeluje punom parom. Međutim, mislim da sam se ja osobno više angažirala i oko PR-a i oko kreativnog dijela posla s obzirom na to da sam sada orijentirana na Majushku i njezine nove proizvode. No ipak je od moje kreativnosti i marketinga važniji segment operative i proizvodnje, za koji je zaslužan moj suprug.

Koji su proizvodi još u planu za Majushku? Ili kakvi drugi projekti?

– Razvijamo kozmetičku liniju, a ono što definitivno prati cijelu priču je hand mousse koji ovih dana dolazi na police. Osobno sam se bavila vizualima i pakiranjem jer sam žena i prije svega znam da volim kupiti nešto što je lijepo i što će u kupaonici biti funkcionalno i prekrasno. Cijela kozmetička linija je u bijelom-zlatnim bojama jer mi bijelo odiše na čistoću, a zlato na skupoću, a voljela bih da smo mi žene upravo to. Uz taj hand cream dolazi i specijalni gift box koji će se prodavati isključivo ove blagdane. Plan razvoja postoji i za cijelu 2021. tako da na proljeće 2021. izlazimo s odjećom koja nema veze s onim što ja nosim, nego je jedan vrlo trendi street-style, ali hajmo detalje ostaviti za proljeće. Ali, definitivno mogu najaviti širenje na mnogobrojne druge poznate lance, ali i regiju, koji su već dogovoreni i kreću s prodajom Majushke već ovog prosinca. Još jedna novost jest i zastupništvo u Švicarskoj koje starta ovih dana. U svakom slučaju jako puno posla za Nenada i mene.

Foto: privatni album

Pretpostavljam da ste se sada odlučili posvetiti bebi. Kada se vidite ponovno u studiju, dogovarate li nešto na tom polju?

– Mi u šali cijelo vrijeme govorimo da je beba najveći profesionalac jer je došla u jedinom trenutku mog života kada ja ne moram ići pjevati. Tako da nisam morala stopirati glazbenu karijeru. Rodit ću na proljeće, a prema izjavama stručnjaka, pokretanje naše scene i koncerata očekuje se baš tada. Zapravo, svijet čeka da ja rodim pa da može nastaviti svirati (haha). Dotad radim na nekim novim pjesmama koje imam u planu pustiti na proljeće. Mislim da sada nema nikakvog smisla baviti se objavom pjesama jer meni pjesma nije pjesma ako mi ne zaživi pred publikom.

Koncerata i nastupa ovo godine gotovo pa i nije bilo, ali odradili ste i poneke svadbe u kolovozu? Kako je sve to skupa izgledalo s mjerama i distanciranjem?

– Bilo je nekoliko nastupa u lipnju kada su pale sve mjere i tada smo mislili da smo na konju jer je sve bilo popunjeno. Uspjeli smo odraditi i nekoliko svirki kasnije. Svadbe su izgledale tako da sam odlučila da nema fotkanja, a stavili smo i nevidljivu traku između pozornice i plesnog podija da nam se netko ne popne tamo, a i da spriječim samu sebe da idem među uzvanike jer svi znaju da sam ja 90% vremena na podiju i da divljam s njima. Tako smo se ograničili, a sve ostalo izgledalo je u potpunosti isto.

Ovo ljeto odradili ste osim svadbi i poneke meet-upove u Müller trgovinama u povodu lansiranja parfema Shu Shu. U rujnu, kada je bio posljednji meet-up, bili ste već u trećem mjesecu trudnoće iako to nitko nije znao. Koliko vam je teško bilo to skrivati?

– Pa budući da se trbuščić gotovo i nije vidio u početku, nije mi bilo teško skrivati pred ljudima, ali bio mi je veliki problem skrivati to pred poznanicima i prijateljima jer sam od starta odlučila da ću reći samo petero ljudi, a imam veliki krug prijatelja. Ostale sam pozvala na jednu večeru i svi su mislili da ih zovem povodom rođendana. Tako da su svi saznali u istom trenutku, a s druge strane, da sam im svima rekla, saznalo bi se i prije, netko bi to nekom rekao u čistom povjerenju ili kako to već biva.

Foto: Instagram

Kako napreduje trudnoća, imate li čudne trudničke želje ili kakve nuspojave?

– Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku.

Kako i kada ste doznali da očekujete dijete? Što vam je tada prvo palo na pamet?

– Zanimljivo je to da smo od početka pandemije stalno razgovarali o tome kako bi sada bilo najbolje. Bio je lockdown, nema noćnog života, putovanja.. Saznala sam jedno jutro kad smo kretali na more, početkom sedmog mjeseca. Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila. Tri dana trebala su mi da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena koliko sam ga čekala mislila sam da ću poludjeti od čekanja.

Foto: Instagram

Kakva je bila reakcija supruga na sretnu vijest?

– Dok sam ga čekala da dođe po mene, nacrtala sam na trbuh bebu i strelice i postavila sam mobitel u dnevnoj sobi kako bih mu snimila reakciju. Ja sam krenula prema mobitelu kada je on ušao u stan, ali od smušenosti nisam stisnula taj famozni REC. Stvarno sam bila izvan sebe. Nikada dulje nisam čekala da kažem nešto tako radosno. Kad je on došao, rekla sam mu da mu moram nešto reći i podignula sam majicu i pokazala crtež. Njegov izraz lica je bio neprocjenjiv. Pakirate se, idete na more, ne pada vam na pamet da će vam sad netko reći da ćete dobiti dijete. Izbezumio se, ostao je potpuno šokiran. Gledao je u mene pa u trbuh, u mene pa u trbuh: “Beba?”, ja sam rekla: “Da!” I onda je počeo plakati.

Foto: Instagram

Tetoši li vas suprug sada? Savjetuje li vam da se ipak malo više čuvate kada idete nekamo, posebno zbog koronavirusa?

– Ništa se bitno nije promijenilo kod nas, kuhao je i prije, kuha i sada. A on mi ni zbog čega nikada nije prigovarao. Korone smo se pazili i prije, pazimo se i sada. Imamo uzak krug ljudi, ali svijet nije stao, tako da radimo i pazimo se. Ne grlim se, ne ljubim se, ne rukujem se...

Kako provodite dane?

– Idem triput tjedno na trudnički pilates, od jutra do mraka sam na sastancima, u uredu, puno se bavim Majushkom, svojim Instagramom i non-stop imam propuštene pozive, neodgovorene e-mailove, tako da sam zaposlena punom parom i zbog toga mi dani prolaze jako brzo. Voljela bih da imam još koji TV projekt pa da mi ovih nekoliko mjeseci prođe još brže. Vesela sam, pjevam, osjećam se zdravo i sjajno. I ako je istina ono što kažu da beba osjeti ono što i mama, ovo će biti super raspjevana beba.

Već ste krenuli u nabavu potrebnih proizvoda za bebu i na trudničke vježbe. Kako se spremate za njezin dolazak, fizički i psihički? Osjećate li se spremno?

– Jedva sam dočekala da se počnem baviti opremanjem bebine sobe i svega što treba, tim više što je meni ovo prvi put da ulazim u dječje trgovine. Informirala sam se, tj. ljudi koji se time bave dali su sve od sebe da mi sve objasne, što je bolje, što ne i što mi treba, a što ne. A imam i prijateljice koje imaju male bebe pa sam krenula od njih. To je možda i prerano, ali ja sam uvijek organizirana i znam da je dobra organizacija pola posla, ne želim se dovesti u situaciju da s trbuhom do zuba po snijegu za dva mjeseca gacam po trgovinama i tražim opremu. Sve sam već izabrala, ali vjerojatno će se još toga nadodati. Stan je kompletno srušen jer smo ga odlučili preurediti novim namještajem i novom energijom i zbog toga što do sada nismo imali dječju sobu, tako da se ta soba sad radi iz temelja. Dok je muž s dizajnerima interijera i arhitektima zadužen za kompletan stan, u bebinu sobu ne dam nikome. Tu sam se angažirala sama i točno znam što želim. Trenutačno živimo u unajmljenom stanu i čekamo koji dan da nam naša oaza bude gotova, a tek tad počinje opremanje.

Foto: Instagram

Vaši pratitelji gotovo na svakoj fotki u komentarima "igraju pogađanja" nosite li curu ili dečka. Želite li im napokon otkriti spol?

– Što se tiče spola, nije to nikakav big deal, ali kako nisam odmah napisala, prijatelji su se međusobno počeli kladiti. I kako ni mi nismo znali nakon tri mjeseca jer se beba tako okrenula, tako su se svi bacili u privatnu okladu, a kako se taj krug koji se kladio širio i širio, tako sam ja to odlučila prolongirati. Čak smo se i moj muž i ja kladili međusobno, ali još koji dan pa ću reći.

Svake nedjelje možemo vas gledati i u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato”. Gledatelji gotovo svaku emisiju završe pohvalama na račun vaše voditeljske uloge. Razmišljate li o nekakvim ozbiljnijim angažmanima u voditeljskim vodama, kako se osjećate u toj ulozi?

– Moram priznati, na to sam pristala samo zato što je produkcija Nove TV bila abnormalno uvjerljiva. Već tri godine članica sam žirija “Supertalenta” i to je emisija koja je stvorena za mene jer najviše na svijetu volim supertalente. TLZP mi je kao gledateljici itekako bio poznat, a ne smijemo zaboraviti da sam u drugoj sezoni bila i kandidatkinja. Međutim, prema svom tadašnjem kalendaru nisam mislila da ću imati vremena voditi TV emisiju, još kada uzmete u obzir da se onaj tekst i sve ono što mi voditelji kažemo mora naučiti napamet. Kada vam netko kaže da 65 stranica morate naučiti kod kuće i doći pred kameru, onda vam se to čini kao science fiction, pogotovo meni koja sam zadnji put učila u srednjoj školi. No produkcija je bila uvjerena da ja to mogu i pustila me bez probe ili kakve napomene. Ja sam jako zadovoljna jer zbog mene nismo trebali ponavljati kadrove, nikad nisam pogriješila tekst ili imala neki strašan ispad. A ubuduće, tko zna. Eto, možda je sljedeći korak da se upustimo u emisiju uživo.

Foto: privatni album

Imate zavidnu karijeru, pjevačice, voditeljice, poduzetnice, supruga ste, a uskoro i majka. Imate li ipak neostvarenih želja?

– Trenutno nemam neostvarenih želja, imam samo želju da dijete dođe na svijet živo i zdravo, da muž ostane ovakav kakav je i do sada, da zajedno činimo jednu happy family i da se onaj naš svijet kakvog poznajemo vrati u normalnu, da opet puno pjevamo i putujemo i da sve bude lijepo kako smo i navikli. Više od toga mi zaista ne treba.