Maja Šuput otkrila: 'Zovu me svake godine na Doru, ali mislim da to nije za mene'

Tri mjeseca nakon što je snimila spot za pjesmu "James Bond", Maja Šuput vratila se na scenu pjesmom "Opasna kombinacija". Radi se o duetu sa Sandijem, a pjesmu potpisuju hitmejkeri Neno Ninčević i Miro Buljan.

Prije nekoliko dana predstavili ste duet sa Sandijem, pjesmu "Opasna kombinacija". Kako je došlo do te suradnje i kako ste zadovoljni njom?

Do dueta je došlo tako da su me Sandi i Miro Buljan, koji je radio pjesmu, nazvali negdje u ožujku, baš sam bila na jednom malom godišnjem odmoru. Oni su mi poslali pjesmu koja mi se odmah učinila savršenom. Bila sam na plaži u nekom ljetnom modu i točno sam je mogla zamisliti na ovim našim temperaturama i na ljetnim svirkama. Tako da sam odmah rekla - da. Međutim, naravno, nastao je kaos oko termina snimanja spota, tako da se malo odužilo, ali dočekali smo. Izašla je pjesma i, eto, službeno imam duet sa Sandijem.

Jedna ste od naših najzaposlenijih pjevačica. Vjerujem da i ovog ljeta imate puno nastupa? Hoće li biti vremena za odmor?

Ne, za odmor neće biti vremena. I nikad ga ljeti nema. Svira se non-stop, u srpnju mi je prosjek tri nastupa tjedno, a u kolovozu pet puta. Strašno nešto. Nemam pojma kako je to moguće i kako ćemo to izvesti, ali to je tako. Nema odmora, ide se iz grada u grad. I ćao, pjevaš i radiš. Mislim da je 90 posto nastupa na trgovima. Možda su dva ili tri noćna kluba, ali sve ostalo su trgovi i svirke na otvorenom.

Kako Bloom gleda na maminu karijeru? Voli li on vaše pjesme?

On vjerojatno misli da je to sve normalno. Super mu je cijela ta priča. Kad me vidi na televiziji, odmah viče: "Mama, mama!" Najviše na svijetu, valjda, voli ići na Novu TV. On uopće ne može shvatiti zašto mi svaki dan ne idemo na Novu TV. A još nije išao samo na koncerte, jer to su ipak nastupi koji počinju najranije u 21 sat. Osim toga, to je tolika koncentracija ljudi da bi on to mogao popratiti samo iz nekog zaista zaštićenog backstagea, a onda realno nije ništa ni vidio. Nisam ga htjela izlagati tolikoj masi jer ga ljudi gledaju i svatko bi mu nešto rekao, pomazio ga, i slično, a činio mi se i premalen da bih ga dovodila u nekakvu veliku buku. Iako je backstage zaštićena zona, jako sam zaštitnički nastrojena po tom pitanju, moje dijete nikad nije bilo na nekoj glasnoj zabavi i još uvijek čekam trenutak da, eto, u kontroliranim uvjetima dođe vidjeti i doživjeti mamu kako pjeva. Što se mojih pjesama tiče, on jako voli moje dječje pjesme. Ja, naime, imam album s dječjim pjesmama koje nikad nisam puštala jer mi se moj glas baš i ne sluša, ali na radiju, koji se kod nas zove bravo! KIDS, a koji moramo slušati kad je on u autu, vrte i taj moj dječji album. Naravno da sve pjesme koje oni vrte zna napamet. I čim krene, kaže: "To je mamina pjesma". Mislim da on to strasno uživa u svakoj domeni moje karijere.

Ima li Bloom glazbenog talenta? Mislite li da bi vas mogao jednog dana zamijeniti na pozornici?

Najiskrenije se nadam da se to neće dogoditi. Stvarno vam se kunem da je to zadnje što želim. To sve samo na van izgleda glamurozno, i genijalno, i sjajno, i da živimo kao lordovi. A to je zapravo užasno naporno i abnormalno stresno. Kad bismo sad imali puno vremena, ja bih vam to argumentirala, mogli bismo elaborirati cijelu tu priču oko toga kako je biti pjevač. Iako, postoje dvije vrste pjevača - postoje pjevači i postoje pjevači koji rade. E, sad, ako se već baviš nečim, onda bi bilo sjajno da imaš i posla. Pa ako si u ovoj kategoriji pjevača koji rade, onda je to stvarno stvarno mukotrpan, abnormalno mukotrpan posao. Kao majka, ja mu to ne želim. Želim da bude radnik, ali možda u nekim kontroliranim uvjetima. A on, eto, na moju nesreću, ne prestaje pjevati i plesati. To mu je život.

Vidi se da je Bloom veselo dijete, je li počeo sa zapitkivanjem da bi želio bracu ili seku?

Isuse bože, ne, ne i ne.

Ove godine proslavili ste petu godišnjicu braka sa suprugom Nenadom. Jeste li imali neku posebnu proslavu?

Kako je godišnjica braka tri dana prije suprugova rođendana, onda redovno odemo negdje na put. Uvijek uzmem pet-šest dana u tjednu i negdje otputujemo. Ove godine išli smo u Španjolsku, točnije u Marbellu. I naravno, proslavilo se kako Bog zapovijeda. Na taj dan je pao i Eurosong, pa vam je jasno da sam uz večeru, koja je bila super, romantična, imala upaljen ovaj televizor na mobitelu i pratila finale. Ne bih to nikad mogla propustiti, pa nam je ova godišnjica zapravo bila jako fora.

Na Novoj TV ponovno smo vas gledali u žiriju "Supertalenta". Kako vam je raditi u tom showu? Možete li izdvojiti neke točke koje su vas posebno iznenadile, ugodno ili neugodno?

Ovo mi je bila sedma sezona u "Supertalentu". Redovito mi je to već najzanimljiviji ali i najnaporniji dio godine. Mi smo 15 sati dnevno tamo. Martina Tomčić i ja smo susjede, pa krenemo na snimanje u 6 ili 6.30 ujutro i dođemo doma u 10. U ta dva tjedna ja ne vidim sunca ni mjeseca. Ne čujem i ne vidim nikoga. Jedini način da se družim s mužem i djetetom je da oni nakon vrtića dođu meni na snimanje. Vidimo puno stvari koje se i ne emitiraju na televiziji. Za neke vam baš bude drago da ih vidite uživo, jer to puno drukčije izgleda nego kada gledate na televiziji. Vidiš i neke stvari koje ti nisu jasne zašto si ih uopće vidio. Mislim da je nama članovima žirija privilegij biti dio tog tima. Baš smo ekipa.

Imate li možda ideje za neke nove TV projekte koje biste voljeli raditi?

Vodila sam dvije sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", kad je bila korona. Zapravo su oni mene pripremali da vodim live "Ples sa zvijezdama", koji sam zaista iznimno uspješno odradila. I stvarno sam dobila možda i najviše komplimenata u životu. Nakon toga su mi na Novoj TV ponudili i neke druge projekte. Trenutno smo se dogovorili da ćemo se dogovoriti. Ja pri tome gledam da i meni bude zabavno, da mogu zaista pokazati kakva sam voditeljica. S druge strane, zanima me uvijek samo prime time, show program i takve stvari. Tako da, vidjet ćemo što će biti. Neke stvari koje su mi se ponudile morala sam odbiti jer se snimaju petkom i subotom, a ne mogu prihvatiti niti jedan takav angažman. Odbila sam i "Ples sa zvijezdama" jer se radilo uživo nedjeljom. Prošli put kada sam radila doslovno su me oživljavali na setu jer sam već u podne morala biti na generalnoj probi, a, recimo, u subotu bih pjevala svadbu do pet u Splitu. Znači, doslovno dođete, istuširate se, pojedete doručak i u auto koji vas ostavi ispred studija. I onda vodite program uživo do 23:30. Ja vam uopće ne moram govoriti do koje mjere je to nenormalno, tako da sam onda drugu sezonu odbila. Ne pada mi na pamet više, htjela sam biti s djetetom. Definitivno će opet biti neki voditeljski projekt, ali što i kada, vidjet ćemo kada mi se sve zvijezde poslože.

Jedna od vaših najdugovječnijih suradnji je ona s Markom Grubnićem. Jeste li se ikad porječkali oko nekog stajlinga? Vjerujete li mu uvijek, imate li ipak i vi nekad prijedloge?

Mi smo vam kao stari bračni par, cijeli život smo skupa. Pa ne, nismo se porječkali. Nisam ni ja neki tip koji bi se porječkao oko stajlinga. On ima uvijek viziju koja je dobra. Ja sam srasla s njegovim vizijama i to nosim tako kako je on to i zamislio. Naravno da svaka kreacija nije meni možda odmah jasna, niti bih ja možda obukla, ali kad ju obučem, shvaćam zašto ima smisla. S druge strane, većina stvari ima smisla na televiziji i na pozornici, a ta ista stvar ne bi funkcionirala u privatnom životu, i to je nešto što treba znati netko tko se bavi ovim poslom. Ja imam ormar koji je za scenu i ormar koji je za privatnu robu i teško da ću to miješati. Možda nekad neku haljinu. Možda jedino u Dubaiju, jer je to noćna scena koja trpi šljokice, glamur itd., ali sve ostalo je iznimno odvojeno. Marko to kuži, Marko to zna. Mi se razumijemo i funkcioniramo dobro jer volimo biti drukčiji. On radi stvari koje su otkačene. Moj svaki nastup je uniformiran. Ne izlazim na scenu u nečemu što ima recimo neka djevojka iz prvog reda, jer mi je to bez veze. Pjevačica mora biti pjevačica. Ako slučajno vidite da sam izašla u nečemu što i nije imalo baš pretjerano smisla ili se kosilo s ovim što sam sad rekla, onda znajte da sam vrlo vjerojatno potrgala neku haljinu i uzela prvo iz kofera što sam vidjela jer mi se to zna desiti. Naravno, ali u 99 posto slučajeva Marko i ja smo dobar tandem i kako si je on zamislio, ja to i isfuram.

Dosad ste pet puta nastupali na Dori, no nikad niste pobijedili. Već godinama se priča kako biste nas upravo vi odlično predstavljali na Eurosongu. Što mislite o tome?

Sad ću vam reći isto što govorim njima svake godine kad me pozivaju da dođem. Naprosto, mislim da Dora kao platforma nije više mjesto za iznimno afirmiranog izvođača poput mene. Ja sam na sceni predugo, previše. Na kraju krajeva, imam 44 godine. Profilirali su se pjevači koji su ili anonimni ili su iznimno mladi. Nekako se osjećam kao da bih malo stršala, a s druge strane, koliko god gledam taj Eurosong, ja ne znam što da napravimo. Kao da nije dovoljno dobro, a kada ne bih ispunila nekakve standarde u svojoj glavi, osjećala bih se kao da sam iznevjerila prije svega državu, odnosno naše gledateljstvo, našu publiku, a onda i sebe. Mislim da bi to onda bio korak nazad za mene. A zašto bih to radila kad sam apsolutno rasprodana po godinu i pol dana unaprijed. Znači, koja je svrha mog gostovanja na Dori? Ja mogu napraviti samo korak nazad. S druge strane, ovo što se dogodilo Baby Lasagni, mislim da se više neće dogoditi u sljedećih 20 godina nikom od nas. Toliko me frustrira i rastužuje i nervira da dečko nije pobijedio. To vam ne mogu opisati. Zaslužio je pobijediti. Na njegovom mjestu, ja bih im tamo vrat zavrnula od ljutnje, a on je reagirao svjetski. Ta njegova smirenost je za posebnu nagradu. Ako on nije uspio, a nema kome se pjesma nije svidjela, pa tko će onda uspjeti nakon njega? Mislim da je to generalno sjajna platforma za ljude poput njega. Mi koji smo dali sve što možemo i dobro nam ide, mislim da trebamo ići na druge festivale i "ciao mama, ciao".

Vas svi doživljavamo kao vedru ženu, uvijek spremnu na šalu. Što vas može iznervirati, odnosno izbaciti iz takta?

S obzirom na to da spavam iznimno malo, neka četiri sata na dan, mene može iznervirati svašta, kao kad mi netko krene pričati budalaštine u trenutku kad sam strašno umorna. Ne volim ljude koji lažu. Ne volim nepravdu, klasične neke stvari. Najviše me nervira ako nemam dovoljno vremena za kvalitetno vrijeme mog Blooma i mene, jer mi je to najbitnija stvar na svijetu. Umor mi je najveći problem, a ako budem spavala i odmarala se, onda sve ovo što radim neće biti na tom nivou. A pitajte bilo koga oko mene - kad imam jedan slobodan dan, ja ću bilo što izmisliti da radim. Naprosto se ne mogu odmarati. Mene to nervira. Ja sam u stresu ako nisam u stresu.

Znam da je o tome rano govoriti, no kako zamišljate svoju mirovinu? Imaju li uopće glazbenici mirovinu?

Mora postojati neki termin u kojem ću reći: "Hvala vam najljepša. Vi ste zabavljeni", i pokloniti se. S druge strane, svi koji me znaju, znaju i to da je meni jako teško u mom životu završiti i svojevoljno reći "doviđenja". Voljela bih se jednog dana preseliti negdje drugdje, gdje me nitko ne zna, biti anonimna osoba i baviti se turizmom. To je nekakva moja vizija. Dijete studira, mama i tata se bave turizmom. Imamo mali hotel, recimo. Nikad ne bih mogla biti u mirovini. Našla bih neki drugi posao koji bi definitivno uključivao rad s ljudima i prodaju. Znači, tu sam top. Prodati mogu svašta i stvarno volim ljude. Iako ima svakakvih ljudi, generalno, ja sam socijalni tip, volim ljude i volim raditi s ljudima, tako da koji god da bi se posao otvorio i zatvorio, on bi nekako morao uključivati rad s ljudima. Upoznavanje s novim ljudima je zaista u životu jedna velika ljepota i meni osobno uživancija.

