Maja Šuput nakon dugo vremena objavila fotografiju svoje mame: Jedna i jedina baka Danica

Maja Šuput javila se obožavateljima iz Opatije i podijelila je nekoliko videa na Instagram storyju na kojima je glavna zvijezda njezin sin Bloom, a nakon dugo vremena objavila je i fotografiju svoje mame Danice te je napisala: Jedna i jedina baka Danica. Mama joj je velika podrška i dok je bila trudna objavila je fotografiju s mamom i napisala je:

- Nedjeljom kod mame na ručku, plus obavezno slikanje jer mama hoće trudnicu u svim fazama na slikama. U komentarima su joj se tada javili brojni obožavatelji i napisali kako ne vjeruju da joj je to mama jer tako mladoliko izgleda. - Mama? Ti me zezaš? Prije sestra. Predivne ste. Jao kako lijepa mama. Ista mama, isti smiješak. Ista si mama. Predivne. Vidi se na koga si toliko lijepa - napisali su joj obožavatelji u komentarima. Posebnu posvetu i zahvalu je Maja napisala svojoj mami nakon što joj je preminuo tata Boris. Njezina mama se punih 16 godina brinula za supruga, koji je na Badnjak 2002. uslijed prometne nesreće doživio moždani udar.

- Najveći heroj u ovoj priči je moja mama Danica. Svaki dan, sat, minutu, posljednjih 16 godina dala je njemu. Da nije bilo nje, pisala bih ja ovo puno prije. On je imao tu sreću da ima nju, da mu olakša da dostojanstveno živi koliko god je to moguće u svojoj bolesti - napisala je Maja na društvenim mrežama kad joj je preminuo otac.

Ovaj rujan za Maju Šuput je bio dosta emotivan jer je njezin sin krenuo u vrtić. Maleni je bio jako sretan zbog druženja sa svojim vršnjacima i pjevačica ga je snimila kako trkom i s osmijehom ulazi u vrtić prvog dana. - Doslovno je utrčao prvi dan u vrtića - napisala je Maja na Instagramu. Maja je na Instagram story stavila nekoliko videa prvog Bloomovog dana u vrtiću i napisala je uz jedan video: - I sad ja plačem umjesto njega. U komentarima su joj se javile pratiteljice i divile se koliko je maleni sladak i poručile kako će prilagodba na vrtić proći dobro.

- Sretno Bloom i lijepo se zabavi u vrtiću. Bloom sretno srce malo. Personifikacija slatkoće. Uživajte i ne brinite tako je i moj sin na prvi dan vrtića čim je ugledao autiće i kamione. Mama pala u zaborav. Koliko je to dijete slatko bože dragi. Bloom baš si odličan. Dok oni trče i raduju se prvim počecima vrtića s vršnjacima mi mame s druge strane ronimo suze što vrijeme tako brzo prođe i što ih moramo pustiti iz zagrljaja da se razvijaju...tako je to. - napisale su joj u komentarima.

