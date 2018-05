Maja Posavec u novom spotu zaplesala indijski ples

Novi singl Maje Posavec "Prazan hod" peta je pjesma s njezinog prvog albuma "Kada ne bih imala strah", a od danas vani je i video za ovaj singl koji već nekoliko tjedana osvaja radijski eter.



Producent je Višeslav Laboš, a s Majom sviraju Damir Mihaljević, Vinja Marino, Ivan Kapec, Andrija Santro i Ivan Kovačić.

Za režija i kameru zadužen je bio Damian Nenadić, za montažu Sandra Bastašić, a za color Darko Kušlan.

U spotu plešu djevojke iz plesnog ansambla Apsaradhe: Ana Jug Apsaradha, Ema Trninić, Mia Ivanjek , Olga Makić, Aleksandra Radonjić, Tamara Pokrajčić, Ruba Abi Said, Maja Križanec, Katarina Lehpamer.

A kako je nastao ovaj atraktivan video objasnila nam je Maja: "Prošle godine kada sam nastupala na Beatles Revival koncertu pjevala sam Within you Without you, pjesmu napravljenu u indijskom klasičnom stilu. Tada sam poželjela u dijelu instrumentala plesati indijski klasični ples. Zvala sam Anu Jug iz škole Apsaradhe da mi pomogne. Bila je to kratka koreografija, izvela sam ju ne baš točno i vješto, ali sam se zaljubila u indijski ples. Nakon toga počela sam plesati u Aninoj školi Apsaradhe. Indijski ples je zabavan, inspirativan, delikatan I ženstven. Damian Nenadić i ja smo htjeli uloviti u spotu jedan običan dan koji se kroz ples pretvara u slavlje. I zaista taj dan na krovu u Radničkoj ulici bilo je puno smijeha, uživali smo na suncu i u svom šarenilu kostima, sunca, proljeća i Medvednice koja se vidi malo dalje u pozadini."

[video: 24841 / ]

Maja je nedavno posjetila Indiju gdje je provela više od mjesec dana, pa je i tamo dobila inspiraciju za spot.

"Bilo je to jedno od mojih najljepših snimanja u životu i nadam se da spot prenosi dio naše energije toga dana. Mi smo plesale, ponavljale svoje koreografije za nastup, a Damian se s kamerom, u gotovo nemogućim uvjetima šuljao neprimjetno oko nas i snimao. Bili smo žalosni kada je montažerka Sandra Bastašić zaključila da materijala ima dovoljno i da nemoramo ponavljati snimanje." - prepričava nam Maja atmosferu sa snimanja.



"Pjesma je nastala prije četiri godine, čak postoji jedna snimka na You Tubeu iz 2014. godine na kojoj ju pokušavam otpjevati i odsvirati na gitari. Kao i dosada u mojim pjesmama, tekst je inspiriran odnosom između ljudi. Prazan hod je fraza koju koristimo kada shvatimo da nešto nema smisla. Ali smatram da i to što nešto nema smisla ima neku poruku za nas. Tako da je prazan hod neophodan za sve one koji su nekamo krenuli" - rekla je Maja Posavec o novom singlu .

Maja je nedavno održala malu tajnu promociju albuma za najbliže prijatelje i predstavnike medija, a veliku promociju na kojoj će u punom sjaju predstaviti album "Kada ne bih imala strah" najavljuje za 9. svibnja. U maloj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijatelje i suradnike Maja će izvesti pjesme s novog albuma i uživo pokazati na čemu je radila osam godina.