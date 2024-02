Luksuzna proslava sina Marka Livaje: Rođendan o kojem druga djeca mogu samo sanjati

Hajdukov as Marko Livaja i njegova supruga Iris prošlog su vikenda proslavili rođendan njihovu sinu Loorenzu koji je navršio tri godine. Lijep i slavljenički dan proslavili su na zbilja poseban način u društvu najbližih u dječjoj igraonici. Marko supruga Iris Livaja često objavljuje detalje iz privatnog života na društvenoj mreži, a ovog je puta posebno raznježila videozapisom napravljenim samo za Lorenza koji je sastavljen od fotografija i snimki od njegova rođenja pa sve do danas.

Tema ovog dječjeg rođendana bila je Baby shark, a u tom stilu je uređeno baš sve, od torte, bočica s vodom pa sve do balona. Ako se prisjetimo, osim Lorenza Iris i Marko imaju još i kći Elizabet, a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu i to nakon vrtoglavih osam godina veze. Poznato je i da je među ovim parom veća razlika u godinama, čak 14 godina, a upravo su zbog toga neki pokušali njihovu ljubav i spriječiti.

Jednom je prilikom Iris za domaće medije i progovorila o tome što je starija od Marka. - Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - kazala je Iris Livaja, djevojačko Rajčić.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Iris i Marko Livaja svoju ljubavnu priču su započeli 2014. godine, kada je nogometaš imao samo 20 godina, a atraktivna Splićanka 14 godina više. U svibnju 2022. godine par je izrekao sudbonosno 'da' u crkvi sv. Stjepana, a slavlje su tada nastavili u restoranu Adriatic Grašo gdje ih je zabavljala splitska pjevačica Jelena Rozga koje je pjevala i na krštenju njihova sinčića Lorenza.

Iako se mladenka skrivala od kamera, fotografi su uspjeli uslikati dio njezine vjenčanice s mnogo čipke i tila, a uz nju je iskombinirala salonke s čipkastim uzorkom. Dok je Markov kum bio dugogodišnji prijatelj iz djetinjstva, kraj Iris je do oltara stajala dugogodišnja prijateljica Lana Pavić koja je tada zasjala u uskoj haljini do poda.

VIDEO: Baby Lasagna odgovorio Dejanu Lovrenu: 'Vjera mi je bitna. Vjera i obitelj'