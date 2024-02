Bahra zbog teške životne situacije odlazi iz Hrvatske: 'Nitko se ne pita kako je ljudima koji imaju minimalac'

Bahra Zahirović više je puta sudjelovala u showu "Ljubav je na selu" i osvojila je simpatije gledatelja, ali s farmerima nije imala puno sreće i u showu nije pronašla idealnog životnog partnera. Nedavno je u jednom intervju Bahra pričala o svojoj teškoj životnoj situaciji i rekla je kako je podstanar otkako je završila tekstilnu školu te se uvijek nadala kako će imati svoj krov nad glavom, ali životne situacije su bile drugačije i taj plan nije ostvarila. Nakon toga, njezina prijateljica, Ines Petrić, također bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", na svom je Facebooku zamolila svoje pratitelje da joj pomognu pronaći novi dom za Bahru.

Osim nje, u pomoć joj je pristigla i Irena Slopšek. Ona se nedavno udala za Kamerunca Fondu i krajem veljače planirala je i veliko svadbeno slavlje u Hrvatskoj, ali sada je zbog Bahre promijenila plan i odlučila je sav novac koji je planirala potrošiti na vjenčanje, darovati Bahri te organizirati samo malo intimno slavlje za najbliže.

No, zlobni komentatori na to su komentirali kako ona nije jedina da živi na minimalcu te da nije fer da se njoj traži kuća da ne bi morala plaćati stanarinu. Sve je to komentirala i Bahra prije, a sada je zbog svega odlučila otići iz Hrvatske.

"Nitko se ne pita kako je ljudima koji imaju minimalac i trebaju platiti najam. Potražit ću sreću i bolje mogućnosti izvan Hrvatske jer ovdje je preteško", rekla je za RTL.

Podsjetimo, Bahra je nakon svega progovorila za 24 sata o svojoj teškoj situaciji i pomoći koja joj treba.

- Čitav život sam se selila. Često me pratila situacija u kojoj si nisam mogla pomoći. Bila sam gerontodomaćica, čistačica, ali to nisu sigurni poslovi na koje se možete osloniti. Nikad ne znate dokad će trajati. Situacija je klimava, nesigurna. Borim se i uvijek se nadam da ću jednoga dana biti sretna - priznala je. Već tri godini živi u kući koju održava kao kućepaziteljica. Zahvalna je vlasnicima koji joj pružaju dom, no svjesna je kako to nije dugoročno rješenje.

- Ne želim se osloniti na tu kuću jer to nije moj dom. Teško se seliti u ovim godinama, ali nikad se ne bih nikome uvalila. Uvijek sam plaćala svoje račune, brinula sama za sebe. Ljudi misle zvijezda si, ali ne živi se od projekata, showova. Trebaš imati staž. Ne živi se od snimanja, živi se od rada - ističe Bahra, kojoj je trenutačno blokiran račun. No ona i ne živi sama. S njom je tu i prijateljica narušenog zdravlja, o kojoj se brine.

- Ženica je poštenog karaktera. Poznajemo se odmalena, od škole. Dijelile smo najam stana da nam bude lakše plaćati, ali ta se kuća prodala. Odlučila sam da je neću ostaviti. Nije dovoljno reći da smo prijateljice, treba i pomoći. Ja njoj pomažem, ali i ona meni plaćajući režije - govori.

Iako ima troje djece, priznaje da im se ne želi gurati u život te da oni "imaju svoju djecu i svoje živote", zbog čega ih rijetko viđa.

