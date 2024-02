Lovro Juraga: 'Vozio sam se tramvajem, vidio nominaciju i doživio mali 'srčani''

Vozio sam se tramvajem i naletio na članak u kojem su izašle nominacije za Večernjakovu ružu, otvorio sam ga, a kada sam pročitao svoje ime, doživio sam mali “srčani” – simpatično nam govori 23-godišnji Zagrepčanin Lovro Juraga, koji je svojim ulogama u predstavama “Studentica”, “Don Juan” i “Ubojstvo” zadivio publiku, ali i struku te zasluženo osvojio nominaciju za prestižnu medijsku nagradu kao što je Večernjakova ruža u kategoriji za novo lice godine. Samozatajnom Lovri najveća su podrška majka Dubravka, tata Slavko, prvak Drame zagrebačkog HNK, i stariji brat Marko, inače kazališni redatelj. – Najveća podrška na svijetu mi je i djevojka – priznao nam je ambiciozni i talentirani glumac koji još uvijek krije detalje svog ljubavnog života. Dodjeli Večernjakove ruže iznimno se veseli, a već je spremio i styling za najglamurozniji događaj u Hrvatskoj.

Nominirani ste za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine. Kako se osjećate zbog nominacije i kako ste reagirali kada je do vas došla ta lijepa vijest?

Iznenadila me nominacija, pogotovo zbog načina na koji sam saznao da sam nominiran. Sretan sam i jako se veselim dodjeli.

Kome ste se prvo pohvalili nominacijom?

Odmah sam to javio svojim najbližima, a s obzirom na to da sam išao na probu, podijelio sam to i s kolegama.

Što su rekli tata Slavko, inače prvak Drame zagrebačkog HNK, i stariji brat Marko, koji je kazališni redatelj? Jesu li presretni zbog vas?

Njih dvojica i, naravno, mama najveća su mi podrška u svemu. Razveselila ih je nominacija jednako kao i mene.

Već nekoliko puta u javnosti ste govorili kako ste kriomice upisali Akademiju dramske umjetnosti iza leđa ocu. Jeste li ikada maštali o tome da ćete sa samo 23 godine biti nominirani za prestižnu medijsku nagradu kao što je Večernjakova ruža?

Nije baš bilo kriomice, nego sam odigrao tako da ostane kao jedina opcija pa nije baš imao izbora nego pristati na to. Što se tiče nominacija, svakoj se jednako veselim pa tako i Večernjakovoj ruži.

Svoj glumački talent pokazali ste u predstavama “Studentica”, “Don Juan” i “Ubojstvo”. Otkrijte nam nešto više o ulogama u ovim predstavama, kako ste se spremali za pojedine projekte?

Sva tri projekta dogodila su se u kratkom vremenskom razmaku. Prvo je bio “Don Juan” u listopadu 2022. godine. Proces je bio predivan i imao sam priliku uz svoje mlade kolege i kolegice raditi na jednom velikom projektu HNK Zagreb. Mi kao kolektiv nismo imali konkretne uloge, ali naš je zadatak bio dosta zahtjevan. Gotovo cijelu predstavu plešemo, mačujemo se i igramo uz Igora Kovača i Dušana Bućana, s kojima je bilo posebno zadovoljstvo raditi. Nakon Don Juana u prosincu me pozvao redatelj Christian Jalžečić da radim novu predstavu s njim i s kolegicama Doroteom Šušak, dramaturginjom, i Lucijom Dujmović, glumicom. “Studentica” je nastala improvizacijom pa je i taj proces bio dosta zahtjevan, probe su nam znale trajati i po šest sati, ali isplatilo se jer sad imamo predstavu koju nam je jako veliko zadovoljstvo igrati. Ta predstava posebno mi je draga jer smo i Lucija i ja nagrađeni za nju. Lucija je dobila nagradu “Nada Subotić” na Festivalu glumca, a ja sam dobio nagradu na 16. Gumbekovim danima te sam zbog nje i nominiran za Nagradu hrvatskog glumišta. “Ubojstvo” je također bila predstava u produkciji HNK Zagreb na kojoj je nekolicina nas ponovno dobila priliku zaigrati na velikoj sceni.

Što nikada ne biste pristali igrati?

Ne znam, nisam nikad razmišljao o tome.

Tko vam je najveći uzor u glumi i zašto?

Imam neke glumice i glumce čijim se novim izvedbama veselim i koje mi je uvijek drago gledati kako predano rade svoj posao, ali nemam neke konkretne uzore.

Javnost vas je bolje upoznala u popularnom glazbenom showu HRT-a “Zvijezde pjevaju”. Jeste li se ikada planirali ozbiljno pozabaviti i glazbom?

U jednom periodu intenzivno sam razmišljao o tome, ali uvijek sam nekako odustajao. Glazba je dio moje svakodnevice i pokušavam je što više ukomponirati u svoj posao. Drago mi je što ponekad imam priliku uz svoje kolege glumce nastupiti na nekom događanju pod dirigentskom palicom maestra Ante Gele, ali nešto više od toga zasad nije na vidiku.

Što mislite po čemu se od ostalih u ovoj kategoriji izdvajate? Koji je vaš “faktor X” koji bi presudio da publika odluči glasati upravo za vas?

Pa ne bih mogao to odrediti za samoga sebe. Različiti smo svi i sigurno postoji nešto posebno u svima nama što je žiri prepoznao, a publika će odlučiti tko je “taj” ove godine.

A što mislite tko vam je najveća konkurencija u ovoj kategoriji i zašto?

Ne znam tko mi je najveća konkurencija, ali za jednu osobu u ovoj kategoriji siguran sam da je posebna i da “razvaljuje” svoj posao iz projekta u projekt, a to je moj kolega Domagoj Ivanković, koji je jednostavno genijalac.

Vjerujem da mladom i uspješnom glumcu kao što ste vi treba i emotivna podrška. Koji je vaš ljubavni status i postoji li netko zanimljiv u vašem životu?

Zauzet sam, da. Ona mi je najveća podrška na svijetu, ali ne bih o detaljima.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže krajem ožujka i koga ćete povesti sa sobom?

Naravno da dolazim, ali nisam još odlučio tko će doći sa mnom.

Koliko vam treba da se “skockate” za jedan ovakav događaj?

Uz moje drage ljude iz Perrin odijela to ne traje dugo. Kod njih uvijek nađem sve što mi treba.

Ako Večernjakova ruža ode u vaše ruke, kome ćete je posvetiti i na koje biste je mjesto stavili?

Nisam još odlučio kome bih je posvetio, ali sigurno ću je staviti u neku vazu, ipak je ruža.

