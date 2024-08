Lucija iz 'Života na vagi' otkrila koliko je zasad kilograma dobila u trudnoći

Luciju Šarić Lončarek gledatelji su upoznali u showu "Život na vagi", a Lucija je nedavno s pratiteljima na Instagramu podijelila lijepu vijest kako očekuje prinovu. Lucija i njezin suprug Marko Lončarek vesele se bebi, a ovaj par je u braku od 2022. godine, a njihova ljubav počela je 2020. godine. Lončarek je svoju odabranicu zaručio u gradu Como u Italiji.

Da je trudna, Lucija je potvrdila objavom na Instagramu. Na fotki, koja je nastala u Turskoj je pozirala sa suprugom blizu bazena, a ispred trbuha držala je sliku s ultrazvuka. Sada je u Instagram storyjima odgovarala na pitanja svojih pratitelja i ispričala je kako zasad nema trudničkih tegoba i dobro se osjeća.

- Osobno nemam pojma što je to i kako to izgleda. Normalan apetit, normalan život uz posao i obaveze - napisala je Lucija i otkrila je kako je u trudnoži zasad dobila manje od dva kilograma. - Hvala svima na porukama, pomoglo mi je da shvatim je li moje stanje ok, jer sam logično u stresu zbog svojih problema s kilogramima. Po svemu što sam pročitala iz vaših poruka, mislim da sam ok, u tri mjeseca dobila sam 1,8 kilograma. S tim da pazim koliko mogu, nemam mučnine i treniram. Nadam se da će se tako i nastaviti - napisala je Lucija na Instagramu.

Ranije ovog tjedna nedugo nakon objave da je trudna na Instagramu je napisala kako od prvog dana trudnoće trenira te ide na treninge 2-3x tjedno. - Samo sam radila s manjim kilažama ili bez. Planiram nastaviti kad se vratim s odmora, a sad kao i svake godine plivam svakodnevno - napisala je. Lucija i suprug Marko se odmaraju u Turskoj i Lucija je priznala kako sada teže pliva nego prije trudnoće. - Moram priznati da mi je plivanje teže nego prije. Danas planiram preplivati 1200 m. Ovaj bazen ima 70 metara. Nekad bi mi to bilo ništa, ali sada je dovoljno za ostati u laganoj kondiciji - napisala je.

