Lovkinja Morana o komentaru upućenom mladom natjecatelju: 'Bilo je u kontekstu lovac-lovina. Bez seksizma'

Sinoć je s emitiranjem krenuo novi HRT-ov kviz, Superpotjera u kojem se natjecatelji bore protiv ekipe lovaca koju čine već četiri poznata lica te jedno novo. Naime, uz lovce Deana Kotigu, Krešimira Sučevića Međerala, Mladena Vukorepu i lovkinju Moranu Zibar tu je i Sven Marcelić.

U jučerašnjoj epizodi preko puta lovaca našlo se nekoliko natjecatelja, a posebnu pažnju privukao je jedan, onaj najmlađi u emisiji, Mislav Maldini (20) te komentar lovkinje Morane na njegov dolazak. Naime, na društvenim mrežama digla se bura komentara o njenom komentaru upućenom mladom natjecatelju.

- Mlado meso, njam - rekla je Morana nakon što su lovci ugledali novog natjecatelja.

Nakon reakcija kontaktirali smo Moranu koja nam je komentirala svoju jučerašnju izjavu.

- Igrača, kojeg otprije znam s kvizova, komentirala sam kao "mlado meso", ali u kontekstu lovac-lovina. Bez ikakvih seksističkih i uvredljivih primisli, naprotiv. Isto tako moglo je biti "mladi mozak", "mlada nada", ali evo, izletjelo mi je ovo, a to su neki dočekali na nož. Naknadno kužim i zašto, ubuduće ću pažljivije birati riječi. Mladog Mislava sam i kontaktirala da mu se ispričam ako treba. Čovjek se nasmijao i rekao: "Ma ja to nisam ni shvatio u tom značenju, nije mi uopće ni palo na pamet, ali javnost uvijek voli tražiti dlaku u jajetu nažalost." Toliko o tome. Žao mi je što se sad više razvlače takve stvari, ili famozni nepostojeći sukob između Kreše i mene, a ne činjenica da je Superpotjera odličan format i da smo bili najgledanija emisija u terminu. A da meni netko kaže "mlado meso" u istom takvom kontekstu, ne bih se uzrujavala, naprotiv. No taj vlak je prošao - rekla nam je te se osvrnula i na reakciju svog kolege Kreše o kojoj se također bruji na društvenim mrežama.

Naime, lovci su se jučer borili protiv jednog natjecatelja te bili u stisci s vremenom, a na pitanje: Ono što je za Banjul Gambija, to je za Lusaku? Morana je odgovorila Angola, no točan je odgovor bio Zambija. Na to se Krešo okrenuo prema njoj i ljutito joj rekao: "Pusti mene!". Mnogi su ovaj trenutak komentirali na društvenim mrežama., a lovkinja kaže kako sukoba nije bilo.

-"Auuu, Krešina reakcija kad je Morana fulala", "Bit će svađe u garderobi", "Da je ovaj uzeo 20.000 €, mislim da bi Krešo zadavio Moranu", "Krešo i Mladen baš ne znaju gubiti, vidjelo se puno puta u dnevnoj Potjeri", "Krešo sa svojim ispadima, a Mladen pasivno agresivan", "Ne bih voljela biti u njihovim prostorijama nakon snimanja", "Krešo baš ne može podnijeti da nešto ne zna", "Imam osjećaj da će se Morana sve manje i manje prijavljivat zbog Kreše, još i sjede jedno do drugog" - pisali su gledatelji u komentarima nakon emisije.

Dodajmo i da se o svojoj reakciji ranije oglasio Krešo.

- Prijavili smo se istovremeno, njoj je uhvatilo prijavu (ja sam čekao da budem siguran da razumijem pitanje). Reakcija je univerzalna kod svih nas kada se netko prijavi na pitanje na koje znaš odgovor i odgovori ga krivo. Bit će toga još u predstojećim emisijama. Kao i pljeskanja kada netko izvuče odgovor koji drugi ne znaju. Inače imamo dogovor da u svakom području odgovara onaj koji je najjači, a za zemljopis smo to Mladen i ja. Moja reakcija je otprilike kao sinoćnje Perišićevo pi*karanje Kramarića jer mu nije dodao dok je bio u savršenoj prilici za gol. Ili recimo kada je Filip Zubčić pred par godina opsovao onog lika koji mu je pretrčao preko staze. Tko nije iskusio tu navalu adrenalina i fokusiranost na cilj teško može razumjeti reakciju prema onome tko te u tom času od njega odvoji. Ali nema zle krvi, to je sve u žaru igre, a ne nekakvo dugoročno zamjeranje - napisao je Sučević Međeral.

