Ljubavna idila Valentine i Tonija: 'Za prsten treba još malo vremena'

Show "Ljubav je na selu", bliži se svom kraju, a farmeri su se sa svojim odabranicama uputili na romantična putovanja. Toni se, očito, odlučio povesti Valentinu s kojom je od početka imao kemiju, a ona je otkrila što misli o cijelom iskustvu. "Rekla bih da bih možda opet ponovila sve ovo, ali da bih se možda ovaj put potrudila stvarno kao što mi je i Toni govorio opustiti se, skulirati i stvarno ne zamarati se sa svim tim stvarima s kojima sam se opet zamarala, iako smo pričali o tome da se ne zamaram i da se opustim, ali eto, jednostavno nisam mogla", ispričala je. Toni je progovorio o prosidbi.

"Mislim da za prsten treba još malo vremena i neko možda posebnije mjesto", rekao je. Toni i Valentina odlučili su i zajedno jahati. "S tobom i na kraj svijeta", istaknuo je on. "Ja sam sretna sad trenutačno, sama sa sobom i s Tonijem i super nam je i nadam se da će tako i ostati. Neće biti drugih djevojaka tako da mislim da bi trebali uživati i zabavljati se", rekla je Valentina.

Podsjetimo, Toni je posljednju kući poslao Mariju. "Nisam vam uspjela pomutnju napraviti. Bilo mi je jako lijepo s vama. Želim vam da se vi i dalje zabavite i da uživate", poručila je Marija prije odlaska i istaknula da je ishod njezinog boravka na farmi bio jasan od početka. Valentina je pak istaknula da nema što dodati. Toni ju je potom pitao je li spremna i sigurna da njih dvoje krenu u nešto novo. "Valjda jesam", poručila je, pa dodala: "Vidjet ćemo".

Potom je objasnila da nije znala što je trebala reći. "Znam općenito situaciju i to je to. Ako se toni predomislio, ja tu ne mogu utjecati", pojasnila je. Voditeljica Anita Martinović tada je Toniju poručila da ga Valentina malo "kuha". "Da. To je zato jer nije mislio na stvari koje ja želim, volim i ostalo", nadovezala se Valentina. "Mislim da nije imala što za reći, jer je pretpostavila da neće dobiti buket. Vjerojatno je sve kuteve pronjuškala, vidjela da toga nema i mislim da joj je malo splasnulo raspoloženje", istaknula je Marija, a Valentina dodala da će Toni valjda u budućnosti misliti.

"Ma nemoj ga stalno kažnjavati", poručila joj je Anita. Marija se ubacila i pitala ju da što će ako zbog toga promijeni svoju odluku. "Ma dobro što sad. Nije jedini, ima muškaraca", zaključila je Valentina. "Malo mi je to zasmetalo. Jer kao stalo mu je do mene, a nije mislio da ima nešto posebno za mene taj zadnji dan", pojasnila je Valentina što ju je razočaralo. "Otvorit ćemo neki rasadnik ruža“, obećao je Toni, a zatim je iznenadio romantičnim putovanjem na Korčulu koje je priželjkivala. "Neće biti drugih djevojaka, tako da mislim da bismo trebali uživati i zabavljati se“, poručila je Valentina.

