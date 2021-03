Ljubavi je došao kraj? Anđela izbrisala sve fotografije s nogometašem Dinama

Tek mjesec i pol dana nakon što se doznalo da sinjska manekenka Anđela Šimac ljubi kosovskog nogometaša koji trenutno igra za Dinamo, Lirima Kastratija, čini se da u njihovom odnosu trenutno ne cvatu ruže.

Nogometaš i manekenka obrisali su sve zajedničke fotografije s društvenih mreža zbog čega su neki od njihovih pratitelja zaključili da je ljubavi došao kraj. Ni Lirim, a ni Anđela nisu se još oglasili o prekidu, a nisu ni otkrili zbog čega više nemaju zajedničke fotografije na Instagramu iako se na toj društvenoj mreži još uvijek prate.

Foto: Instagram

Podsjetimo, za njihovu vezu doznalo se sredinom siječnja kada se na Instagramu se pohvalila kako društvo slavi rođendan njezina dečka. Zabava nije bila u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama jer je u zatvorenom prostoru bilo više od 15 uzvanika. Anđelu na Instagramu prati više od 50 tisuća pratitelja, a ona redovito objavljuje svoje fotografije u zavodljivom i golišavom izdanju. Fotografija koju je snimila pokraj zatvorenog bazena i na kojoj je u tangama pokazala svoju stražnjicu, izazvala je poseban interes.

Foto: instagram

"Moje tijelo za ljeto je spremno", napisala je 25-godišnja Anđela uz ovu fotografiju i zahvalila svom treneru što ju je doveo do ovakvog rezultata. Jedan od pratitelja nije baš povjerovao Anđeli i napisao je kako je ovdje riječ o silikonima, a ne o vježbanju. "Workout, a stavila silikone u guzicu", napisao joj je pratitelj. Anđela je pristojnim tonom odgovorila: "Hvala na informaciji." Prije četiri godine Anđela se borila za titulu najseksi Hrvatice, a modnu karijeru počela je kao fotomodel za donje rublje i kupaće kostime.

– Volim zlatnu sredinu, mislim da je ona najbolja i najzdravija. Moram izgledati lijepo, moj posao to traži. Ali to ne znači da ću zbog fotomodelinga okrenuti glavu od omiljenih mi arambašića. Ma, to mi je najdraža hrana – rekla je Anđela prije nekoliko godina u jednom intervju.