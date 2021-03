Fabijan Pavao Medvešek: 'Sama nominacija velika je stvar, u odličnom sam društvu u kategoriji!'

Glumca Fabijana Pavla Medvešeka domaća publika imala je priliku vidjeti u dvije već iznimno popularne serije na Novoj TV – “Na granici” i “Dar Mar”, no osim toga pokazao je svu raskoš glumačkog talenta i u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, u kojem je zadivio žiri, voditelje i obožavatelje te pobijedio u šestoj sezoni. Medvešek, koji je zbog svih postignuća u ovoj teškoj godini nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice godine, član je Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, ali zbog situacije s koronavirusom nismo ga prošle godine imali previše prilike vidjeti na kazališnim daskama, no ne sumnjamo da će se to uskoro promijeniti. S mladim glumcem porazgovarali smo o poslu, privatnom životu i planovima, a i otkrio nam je tko mu pomaže da mu glava ne odleti u oblake. Inače, za Fabijana Pavla, ali i ostale nominirane, možete glasati SMS-ovima, telefonskim pozivima i kuponima iz Večernjaka, a najsretnije glasače očekuje bogat nagradni fond.



Prošla godina, uza sve nevolje koje su donijeli potresi i situacija s koronavirusom, vama je bila i dosta uspješna. Glumite u seriji “Dar Mar”, a pobijedili ste i u showu “Tvoje lice zvuči poznato”. Koliko vam znači nominacija za Večernjakovu ružu?Puno. Volim raditi i presretan sam i zahvalan za sve što mi se pružilo u godini u kojoj nikome nije bilo lako. Uistinu sam zahvalan na nominaciji.



Tko vam je prvi čestitao?

Moja obitelj, koja je uvijek uz mene. I moja Karla.



Što mislite, tko vam je najveća konkurencija u kategoriji?

Sama nominacija velika je stvar, veselim se takvim stvarima i u odličnom sam društvu u kategoriji!



Vratimo se na show “Tvoje lice zvuči poznato”. Kakva su iskustva i jeste li nešto novo naučili što bi vam moglo pomoći u karijeri?

Posebnu školu prošao sam u toj emisiji, kakvu ne možeš doživjeti nigdje drugdje osim na tako velikoj pozornici i u toliko visokoj produkciji. Bilo je i teško i naporno, no sve veliko proizlazi iz velikog rada i žrtvovanja. Koristit ću sve što sam naučio još dugo u životu.



Biste li se nakon ovog showa odvažili uključiti u neki sličan koncept ili nekakav reality?

Moram priznati da sam svojoj djevojci i svojoj obitelji dužan malo slobodnog vremena jer nisam prestao raditi mjesecima, tako da se veselim i nekom slobodnom vremenu, no ako i kada dođe poziv za nešto novo i zanimljivo, svi znaju da ja živim za svoj posao, tako da, nikad se ne zna.



Kada ste prvi put shvatili da se baš želite baviti glumom?

U osnovnoj školi. Bilo je ili pilot ili glumac i za sada letim samo po pozornicama, što je možda i dobro.



Aktivni ste na društvenim mrežama, jeste li ove godine zbog situacije otkrili neku novu dimenziju povezanosti s ljudima?

Koristim društvene mreže samo iz zabave, no volim naići i na fora ideje dizajna. Nedavno sam imao svoj prvi live video na Instagramu i moram priznati da je lijepo vidjeti koliko ljudi se javilo!



Na koji ste projekt koji ste dosad radili iznimno ponosni?

Jako sam ponosan na mjuzikl “Jesus Christ Superstar” u Komediji i na “Evitu” u HNK Ivana Pl. Zajca, jer mjuzikl je moj neki najdraži put, no veselim se i nekom ozbiljnom filmu u domaćoj, ali i stranoj produkciji.



Kako provodite vrijeme kada ne radite?

Odmaram se i puno vremena provodim u Konavlima.



Tko vam je najveća podrška u životu?

Moja djevojka Karla. Ona zna sve što ja ne znam.



Kako je vaša djevojka reagirala na sve što ste postigli u 2020. godini?

Dijelimo sve pa i lijepe stvari, no ona je također uvijek tu prva da me sjeti kako sam tek krenuo u svoj profesionalni rad.



Koji su vam neostvareni snovi, što si priželjkujete u budućnosti?

Veselim se angažmanima i putovanjima, no prvo se veselim kraju ove lude situacije u kojoj se nalazimo svi zajedno. Dolazi nam lijepo razdoblje, siguran sam.



Završi li Ruža u vašim rukama, znate li već kamo ćete je smjestiti?

Nadam se u novi stan.



Ako nam epidemiološke prilike dopuste da održimo Ružu u HNK, koga ćete povesti sa sobom?

Svoju jednu jedinu.

