Ljuba ima samo sedam godina i doveo je do suza publiku u Splitu

Tko je dječak koji je na Severininu koncertu u Spaladium Areni rasplakao mnoge svojom izvedbom “Cesarice”, pitali su se mnogi nakon nastupa. Dječak čarobnog glasa je sedmogodišnji Ljubomir Ljuba Stanković s kojim je Severina surađivala kada je radila pjesmu “Tutorial”, a ovaj glazbeni genijalac bio je i zvijezda spota za istoimenu pjesmu.

– Predivno i neuobičajeno talentirano dijete, prepuno emocija i veselja, što sam primijetila na prvu. Zahvaljujem njemu i njegovim roditeljima što su mi omogućili s njim izvedem “Tutorial” – izjavila je Severina nakon snimanja spota. Ljuba je svoj glazbeni talent široj javnosti predstavio u showu “Pinkove zvjezdice” u kojem je na kraju i pobijedio, a nakon završetka tog natjecanja rekao je da je jako tužan.

– Svugdje me zaustavljaju ljudi, grle i ljube i govore mi da sam pobjednik. Drago mi je što me vole, ali ja najviše volim pjevati, bez obzira na to tko ima najviše obožavatelja. Svi finalisti s kojima sam se natjecao moji su prijatelji i jako mi je žao što je natjecanje završilo i što više nećemo imati probe. Tužan sam jako – izjavio je za medije Ljuba. U sezoni prije u showu je kao natjecateljica sudjelovala njegova sestra Marina koju je Ljuba bodrio na svakom natjecanju i tada se i sam htio popeti na pozornicu i zapjevati.

– Mogli ste i vidjeti da sam jedva čekao da moja sestra završi nastup i da istrčim kod nje na scenu da je zagrlim, da joj čestitam i da otpjevam neku pjesmu. Jedva sam čekao četvrtu sezonu i molio tatu i mamu, plakao sam tražeći da me prijave u Pinkove zvjezdice. Mama i tata su na kraju pristali i prijavili me i zbog toga sam jako sretan – rekao je Ljuba tada.

Ljuba kaže da želi postati velika glazbena zvijezda, a čini se da je na najboljem putu da to i ostvari jer njegovi nastupi na YouTubeu imaju milijune pregleda, pa tako samo izvedba pjesme “Živim da te volim” ima više od šest milijuna pregleda. Njegov talent primijetili su i izvan regije, pa su ga tako čak i na odmoru u Italiji zaustavljali obožavatelji i molili da im nešto otpjeva.