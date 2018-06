Lijepa Kosovarka idućeg vikenda prvi put stiže u Hrvatsku

“Mislim da je stvar u tome što sam postala opsjednuta uspjehom i željom da sve što radim napravim odlično. Samo sam o tome razmišljala, dan i noć. Možda sam putem žrvtovala puno emocija i intimu, ali ne žalim ni za čim. Ne bih ništa mijenjala. Željela sam se maknuti iz gradskog stambenog projekta u kojem sam odrasla i priuštiti roditeljima nešto zaista lijepo. I tako se sve dogodilo. Oduvijek sam razmišljala o tome kako želim otići”, jednom prilikom opisala je tajnu svoga uspjeha Rita Ora, koja uskoro dolazi u Lijepu Našu.

Pjevačica 7. srpnja nastupa na porečkom festivalu Rise Up, no ne dolazi sama nego sa svitom od 28 ljudi. Bit će to prvi hrvatski nastup Albanke rođene u Prištini 26. studenog 1990., koja je manje od godinu dana kasnije s obitelji, predvođenom ocem Besikom Sahatçiujem i majkom Verom, pobjegla u London. U novoj domovini Rita je otkrila ljubav prema pjevanju, a prve nastupe imala je u pubu koji je bio u vlasništvu njezina oca. Da je glazba njezin životni poziv, nije bilo upitno, a njezin glas najprije je profesionalno snimljen na pjesmi Craiga Davida “Awkward” 2007. godine. Kao prateći vokal surađivala je i s brojnim drugim glazbenicima, a 2008. godine željela je Veliku Britaniju predstavljati na Eurosongu. Iako je prošla prvi krug natjecanja, sama se povukla iz konkurencije jer nije osjećala da je spremna za sve što dolazi s jednom takvom manifestacijom. Ipak, nastavila je pjevati, a to nije baš oduševilo njezine roditelje.

“Kada sam napustila školu, znala sam da se želim baviti glazbom. I majka i otac su obrazovani, imaju fakultetsku diplomu, stoga im je bilo strašno što im se kći želi baviti glazbom. Zaista sam se trudila da ih uvjerim u suprotno. Dosta su se naradili da bi mi platili školovanje pa se nadam da sam im se sada ipak nekako odužila”, rekla je pjevačica koja je u prosincu 2008. godine potpisala ugovor s izdavačkom kućom Roc Nation koju je osnovao Shawn Carter, poznatiji kao Jay-Z.

Počela je raditi na prvom albumu “Ora”, koji je svjetlo dana ugledao u kolovozu 2012. godine, a među hitovima koji su se na njemu našli su “R.I.P.”, “How We Do (Party)”, “Shine Ya Light”... Odmah je najavila rad na novom albumu, a 2015. godine postalo je jasno zašto nije još objavljen. Tada je tužila svoju izdavačku kuću i tražila da se poništi ugovor, a u sudskim spisima navela je da ima jako puno snimljenog materijala, no Roc Records ne dopušta joj da ga objavi. Jay-Z-jevi odvjetnici nisu gubili vrijeme. Odmah su uložili tužbu protiv Rite i naveli da je prekršila odredbe ugovora, a sve je završilo izvansudskom nagodbom pola godine poslije.

“To mi je bio najgori trenutak u karijeri. To i činjenica da sjedim u studiju, album mi je gotov i ništa se ne događa. Razmišljala sam: 'Bože, samo želim da ljudi čuju da i dalje stvaram glazbu: moja glazba postoji i želim da je čuju'. Razgovarala bih s obožavateljima na Twitteru i Instagramu i objašnjavala im što se događa. Hvala Bogu da sam imala tu mogućnost. Kad sam vidjela tu potporu, molila sam ih da me puste na turneju, no nisu pristali. Prvu američku turneju financirala sam sama, to zapravo nitko ne zna. Svom tadašnjem timu rekla sam: 'Mislim da bih morala ovo napraviti... Ne u nekim velikim dvoranama, nego u prostorima koji primaju nekoliko tisuća ljudi. A oni su odgovorili: 'Ne, koji je smisao toga? Ionako ne objavljuješ nove pjesme'. Uzvratila sam da ću im pokazati u čemu je smisao. Pokazala sam im broj pratitelja na Instagramu i Twitteru. Promašili su smisao, ovo je budućnost! To je moja generacija”, opisala je Ora koja, bez obzira na to što album tada nije ugledao svjetlo dana, nije bila besposlena. Objavila je nekoliko pjesama “Anywhere”, “For You”, “Lonely Together”, “Your Song” i “Girls”, a zaplivala je i glumačkim vodama te je u filmu “Pedeset nijansi sive” glumila Miju, sestru glavnog lika Christiana Greya.

“Bilo je prekrasno. Snimali smo u Vancouveru i to je iskustvo bilo odlično. Bila sam uzbuđena zbog uloge i stvarno sam zavoljela sve na setu, uključujući Dakotu Johnson i Jamieja Dornana. Svi smo se podupirali. Bilo je teško oprostiti se, ali s uzbuđenjem ću se svega sjećati”, opisala je snimanje 27-godišnjakinja koja se okušala i u televizijskim formatima. Bila je sutkinja u talent showu “Tha X Factor”, u glazbenoj emisiji “The Voice” bila je jedna od mentora, a zamijenila je i manekenku Tyru Banks te jednu sezonu vodila show “America's Next Top Model”.

Udružila je i kreativne snage s Adidasom i za njih kreirala liniju tenisica i modnih dodataka, a s brendom Tezenis dizajnirala je liniju doljeg rublja.

Miran nije bio ni njezin privatni život te je medije zaintrigirala s nekoliko ljubavnih veza. Bila je zaljubljena u bubnjara benda Blink 182 Travisa Barkera, izlazila je s pjevačem Jamesom Arthurom i Rickyjem Hillom (sinom dizajnera Tommyja Hilfigera) no najpoznatija je njezina veza s DJ-em Calvinom Harrisom. Zajedno su bili od travnja 2013. do lipnja 2014. godine, a nakon prekida on joj je navodno zabranio da izvodi zajedničku pjesmu “I Will Never Let You Down”.

“Prekinuli smo s razlogom. Kao što postoji razlog za to što je napokon došao trenutak kada imam toliko glazbene slobode i ne moram nikome ništa objašnjavati. U jednom razdoblju naše veze mislila sam da ne može napraviti ništa loše. Mislila sam da mi čuva leđa i brine se o mom interesu. No onda je izišla naša pjesma 'I Will Never Let You Down' i sve je postalo čudno. Ne znam je li razlog tome činjenica da smo ljubav pomiješali s poslom ili nešto drugo”, rekla je Rita koja je danas u sretnoj vezi s glazbenikom Andrewom Wattom, no o toj vezi ne želi javno govoriti.