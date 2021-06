Liječnici joj daju samo dva posto šanse da preživi, a ona se ne predaje: Pjevačica glasom i pričom dirnula žiri

Natjecateljica u sinoćnjem izdanju emisije "America's Got Talent" ganula je članove žirija svojim glasom, ali i tužnom životnom pričom. Jane Marczewski (30), umjetničkog imena Nightbirde, izašla na pozornicu izvodeći svoju originalnu pjesmu "Its OK" ("U redu je“).

"U redu je" priča je o posljednjoj godini njezinog života, u kojoj bori s rakom na plućima, kralježnici i jetri. Kako je rekla, ima samo dva posto šanse da preživi, ​​ali ona je optimistična u vezi s tim. „Dva posto nije nula. Dva posto je nešto", kazala je pjevačica.

"Imamo pjevače, a ja razmišljam o autentičnosti", rekao joj je član žirija Howie Mandel nakon njezina nastupa. “Znaš kada to osjećaš, kada te pokreće. To mi se čini kao najautentičnije što sam čuo ove sezone. " Sofia Vergara složila se rekavši: „To je bilo iznenađujuće. Bilo je moćno, bilo je iskreno. Mislim da si nevjerojatna. "

A Heidi Klum je dodala: „Naježila si me. Tvoj glas je tako lijep za slušanje. "

"Tvoj je glas zapanjujući", rekao je Simon Cowell. “Apsolutno zapanjujuće. Potpuno se slažem s onim što je Howie rekao o autentičnosti. Bilo je nešto u toj pjesmi i u tome kako si nam ležerno rekli kroz što prolaziš. "

Na to je Nightbirde odgovorila: "Jedva čekaš dok život više ne bude težak prije nego što odlučiš biti sretan."

Zbog te pomisli Simon je zastao, a zatim je rekao: "Ove godine bilo je nekoliko izvrsnih pjevača i neću ti dati da. Dat ću ti nešto drugo", i pritisnuo je Zlatni gumb, te je tako poslao direktno u polufinale natjecanja.

- Važno je da svi znaju kako sam toliko više od loših stvari koje mi se događaju, rekla je uplakana Nightbirde.

