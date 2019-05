Lidija se oglasila na Instagramu, pratitelji je napali

Premda sinoć Lidija Bačić i njen menadžer Faruk Buljubašić Fayo nisu željeli komentirati njen napad na Večernjakovu novinarku i njenu prijateljicu, pjevačica se danas oglasila na svom Instagramu.

- There's two sides of every story - napisala je Lidija na Instagramu, pokušavši poručiti kako svaka priča ima dvije strane. No, u toj poruci je pokazala i neznanje engleskog jezika, jer se radi o množini, pa bi "mudra misao" trebala glasiti: "There are two sides of every story". U komentarima su je odmah prozvali njeni pratitelji na Instagramu, koji su je upozorili na pogrešku, ali i napali zbog napada na žene.

- Kakva to "druga strana priče" mora biti da opravda što si ženu koja ti može mater biti bacila na pod - napisala joj je jedna korisnica Instagrama.

Podsjetimo, jučer u Varšavskoj ulici u strogom centru Zagreba prema navodima korisnice Facebooka pjevačica je fizički nasrnula na njezinu majku Ljiljanu Fajfer i majčinu prijateljicu te njezinog psa. Lidija je nepropisno parkirala na nogostup, a napadnute žene pokušale su je upozoriti da se tako ne parkira. Jedna od njih spotaknula se i slučajno lupila Lidijin retrovizor. - Takvu agresiju u svom životu nisam vidjela... Ona je krenula na mene, a ja sam se pokušala obraniti i nogom je opalila mog malog psića, havanezera od 7 kila. Ima 9,5 godina. To je stariji pas - ispričala je žena.

Policija je potvrdila kako je dobila prijavu o napadu, no još uvijek nisu došli do izjave Lidije Bačić.