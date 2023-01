Lepa Brena zna da je najisplativije napraviti šok-program i ukrasti pažnju pa će opet prodati Arenu Zagreb i zaraditi

Naši ljudi posvema su nezadovoljni. Pokazuje to i popis najpopularnijih krajem godine. Primjerice, na famoznoj Billboardovoj listi "Croatia Songs" u top-10 ovaj mjesec ušao je samo jedan domaći izvođač; Zaprešić Boysi s pjesmom "Igraj moja Hrvatska" na desetom mjestu. No, bilo je svjetsko nogometno prvenstvo pa je to očekivano populističko zadovoljstvo, inače ih (vjerojatno) ne bi ni bilo tamo. Kao uostalom ni mnogih, jer se zadnjih mjeseci pokazalo da najpopularniji u Hrvatskoj nisu iz Hrvatske.

Je li to doista tako? Djelomično jest, a djelomično nije, ovisno kojim se parametrima popularnosti služite. Postoje popisi prodaje ulaznica na koncertima, prodaje CD-ova, ali postoje i popisi popularnosti na streamingu, u koje ulazi i kanal YouTube. I eto sreće za domaće konzumente koji i domaću i stranu glazbu najviše vole kad je - besplatna. U tom grmu treba tražiti odgovor na pitanje zašto je takva razlika između nekih najpopularnijih na terenu, u dvoranama, i ovih iz streaming-oblaka.

Em, naši ljudi vole glazbu slušati zabadava na kanalu YouTube, skidati s Pirate Baya, ili na jeftinim streaming servisima za 7 eura mjesečno. Mada im nikada ne bi palo na pamet uzeti litru mlijeka u trgovini, izaći van i ne platiti, s glazbom je drugačije. Svi vjerojatno misle "namirit će se oni" (glazbenici), ili "vađenjem krumpira" poput poruka Nini Badrić u pandemiji, ili već nekako. Mnogi su otišli na koncerte Massima, Rozge ili Čolića u Arenu Zagreb, ili će tek ići na rasprodanog Gibonnija, a možda su bili u Domu sportova na Matiji Cveku ili Dalekoj obali u Domu sportova. No, izuzev Rozge i Cveka, nitko od njih nije stigao na Billboardovu top ljestvicu najpopularnijih.

Foto: Valerio Baranović

Domaći ljudi zadnje su nezadovoljstvo iskazali i onime što su doživjeli na dočecima nove godine, bilo uživo, bilo na televizijskim programima. Mnogima izgleda nije jasno da strane zvijezde, i domaće i regionalne, a i svjetske poput Roisin Murphy, ne prezaju ni od čega ne bi li "naplatile" što više mogu, a vidjelo se to i na dočecima u Hrvatskoj. Ovaj puta vruće teme o neukusu nisu bile niti uobičajena Rozga, niti narodnjaci, niti ne znam što, nego malo petarde, a puno više Lepa Brena, Mišo Kovač i Roisin Murphy. Oni su ukrali svjetla reflektora, što namjerno, što slučajno.

Mišo Kovač odustao je od nastupa u Vukovaru zbog antibiotika, ali je tamo stigao Mladen Grdović i odradio posao, a i promili su (pretpostavljam) bili zadovoljeni. Lepa Brena u televizijskom novogodišnjem programu pojavila se u haljini s naslikanim tijelom gole žene i time definitivno zabila još jedan seksistički čavao u lijes feminizma na ovim prostorima. Jer, kad to napravi žena, sve teorije muških zavjera padaju u vodu.

Foto: Nova TV

Roisin Murphy navodno je na dočeku u Šibeniku bila gora od Ide Prester koja se polomila na pozornici kao gošća programa s kojom su, nota bene, i dočekali Novu u Šibeniku. Murphy je bila samo ukras na torti, zabava nakon što je Prester s Lollobridgidom "prolila energiju". Nisam bio pa ne znam, ali Murphyjeva je navodno odradila kratak jednosatni program uz matrice, nije izašla na bis mada su je uzalud zvali i nije bila toliko sjajna kako smo tjednima slušali unaprijed u najavama koje su šibenski doček proglašavali superiornim ostalima.

Kao i uvijek, radi se o neznanju. Svatko tko je gledao Roisin Murphy ove godine na festivalu INmusic mogao je vidjeti o čemu se radi. Uz puno snimljene glazbe, dala si je malo više truda među jačom konkurencijom, ali osobno mi to nije bilo ništa pretjerano zanimljivo. Proglašavati nakon toga njen dolazak u Šibenik manom s neba mogli su samo naivci, jer žena je potpisala ugovor za nastup uz playback od sat vremena i odradila ga profesionalno, a sva naklapanja o tome da nije bilo dobro trebalo bi uputiti organizatorima, a ne njoj. Podsjetilo me to na nastup Bryana Ferryja uz playback u zagrebačkom HNK-u pred dvadesetak godina, kad su organizatori krivo najavili da se radi o "pravom" koncertu, a ne običnoj Dinersovoj gaži.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 01.01.2023.,Sibenik-Na doceku Nove 2023.godine sibencane i njihove goste na trgu ispred katedrale zabavljali su Ida Prester,Lollobrigide i svjetska zvijezda Roisin Murphy. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

To razmišljanje da smo središte svijeta, da će Murphyjeva suprotno "murphyjevom zakonu" odraditi dvosatnu svirku s bendom od desetak članova, izaći tri puta na bis i ostati tjedan dana u Šibeniku slikajući se sa svima iz publike, samo je tuzemno zavaravanje samih sebe. To je umjesto nje odradila Ida Prester, pa vam je ubuduće bolje odlaziti na njene koncerte i kupovati njene ploče. Slično kao što su i Jonathan kao predgrupa svojevremeno bili bolji od Editorsa u Domu sportova.

No, domaći ljudi vole "strance", a poslije se žale da nisu dobili što su htjeli, iako su dobili sve što su ti stranci po ugovoru potpisali. Slično je i s Lepom Brenom. Žena zna da je najisplativije napraviti šok-program i ukrasti pažnju, nakon čega će opet prodati Arenu Zagreb i zaraditi novce. Sve ostalo su naivna naklapanja dušobrižnika koji misle da su metode mjerenja političke, estetske korektnosti i neukusa još uvijek iste kao nekada.

Nisu, uvjerili smo se u to masu puta među svim skandalima kojima svjedočimo kod nas. Svatko traži svoj komad slave na niskom estradnom nebu, različitim sredstvima, a najčešće onim najprizemnijim, bila to Lepa Brena, Mišo Kovač ili Roisin Murphy. Optička je i mentalna varka da je netko od njih bolji, a neko lošiji. Njima je samo bitno da su uspješni i popularni, da zarađuju, svatko na svoj način, ali nitko od ovih nije ni blizu mjerilima "najboljih", niti je to ikada bio.

VIDEO Slavni glumac doživio tešku nesreću na Novu godinu, helikopterom je odmah prebačen u bolnicu