Lepa Brena naplatila odštetu za lom noge u Zagrebu, iznos bi vas mogao iznenaditi

Nakon što je je Lepa Brena slomila nogu na koncertu u Areni, zbog čega je završila u zagrebačkoj bolnici, mnogi su se pitali koliko je to koštalo. Sada je Kurir otkrio kako je sve troškove pokrilo osiguranje.

Polica osiguranja uglavnom štiti od nezgoda tijekom vremena provedenog na radu, kao i za vrijeme koje provedete na redovitom putu od mjesta stanovanja do posla. U slučaju pjevačice, to su koncerti i nastupi, na kojima je već nekoliko puta doživjela ozljede. Srećom, uglavnom je prolazila s lakšim ozljedama, sve do 10. prosinca prošle godine, kada je slomila kost na nozi, zbog čega je odmah nakon koncerta operirana. Zahvaljujući osiguranju od nezgoda, bili su joj pokriveni svi troškovi vezani uz liječničku pomoć, što je u njezinom primjeru bio slučaj.

Brena i te kako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu dovesti do ozljeda. Svjesna je da se ozljede na radu događaju i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini mi se da na godišnjoj razini plaća premiju od 1.000 eura i da je za ozbiljnu ozljedu koja joj se nedavno dogodila refundirala 30.000 eura. Time je pokrila sve potrebne troškove operacije, lijekova i rehabilitacije - priča izvor Kurira.

Podsjetimo, do nezgode je došlo kada je član tehničke ekipe nesretno pao s pozornice u spušteno dizalo te zadobio lakše tjelesne ozlijede upravo u trenutku dok je Lepa Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je ozlijedio.

– Unatoč velikoj boli, Lepa Brena još jednom pokazala je nevjerojatan profesionalizam te vrlo zahtjevan koncert odradila besprijekorno i do kraja, nošena euforijom publike i željom da ne razočara svoje obožavatelje. Ovaj hrabri čin samo je još jedan dokaz njezine veličine, predanosti glazbi i ljubavi prema obožavateljima, poručio je organizator koncerta Extra FM. Lepa Brena, također se oglasila na Instagramu nakon nezgode na koncertu u Areni Zagreb.

- Život nas je, po tko zna koji put, podsjetio koliko je važno čuvati i pamtiti sve lijepo što imamo u srcima, jer ništa se ne podrazumijeva i sve brzo prolazi. Ali isto tako, podsjeća nas da lijepi trenuci uvijek iznova dolaze.

- Nažalost, sinoć, tijekom jednog od nezaboravnih trenutaka na koncertu, dogodila se nezgoda na polovici koncerta kada je snimatelj pao na mene, i uslijed tog pada došlo je do prijeloma noge. Nisam željela stati, već sam, zbog ljubavi prema svima vama u Areni, nastavila pjevati. Dobra vijest je da će sve biti u redu, ali trenutačno mi je potrebno malo vremena za oporavak. Vaša ljubav, podrška i strpljenje u ovom periodu mnogo mi znače. Hvala vam od srca. Uskoro ćemo vas obavijestiti o novim terminima za odgođene koncerte. Hvala vam na razumijevanju i što ste uvijek uz nas. Vaša Brena, napisala je pjevačica.

Fanovi su joj u komentarima odmah zaželjeli brz oporavak. "Hvala ti za sinoć. Malo je reći da nam je bilo predivno. Hvala za ljubav, brz oporavak želim ti". "Brz oporavak, Breno! Sada su koncerti nebitni, najvažnije je da se vi dobro oporavite i da vas ništa ne boli. Čuvajte se, svi vas volimo! ", samo su neke od poruka podrške.

