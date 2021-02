Lejla Filipović (44) pozirala s mamom i pokazala na koga ima savršenu figuru, pratitelji oduševljeni

Bivša Miss Hrvatske i supruga voditelja Tarika Filipovića (48), Lejla Filipović (44) odlučila je posljednjih nekoliko dana provesti na jugu Lijepe naše gdje je posjetila majku Fehmu. Pozirajući uz nju vrlo lako je dala naslutiti od koga je nasljedila vitku figuru.

- Majka - napisala je kratko ispod fotografije na kojoj pozira s Fehmom, a ganuti pratitelji su komentirali.

"Slatkice", "Uživaj u svakoj sekundi s majčicom", "Jedna je majka" bili su samo neki od komentara ispod objave.

Foto: instagram

Podsjetimo, supružnici Filipović svoju ljubavnu priču započeli su prije 15 godina nakon što se bivša miss Hrvatske rastala od Dade Majolija, brata izbornice ženske teniske reprezentacije Ive Majoli. Lejla je u braku s Dadom dobila i sina Dinu, a s voditeljom Tarikom Filipovićem ima sina Armana.

– Lejla je meni oduvijek bila simpatična. U 15 godina sreli smo se dvaput, i to slučajno. Osam godina radio sam na Dubrovačkim ljetnim igrama, a nikad se nismo sreli ni upoznali. Jednom smo se sreli u zagrebačkom kafiću i pozdravili. Vrlo brzo postao sam siguran da ćemo se oženiti – kazao je Tarik u razgovoru za magazin Extra. Prvi put zajedno su viđeni na koncertu Halida Bešlića u svibnju 2006., a viđeni su zajedno i pet mjeseci kasnije na Noći gutača reklama. No, Lejla je tada kazala kako su njih dvoje samo prijatelji. Da definitivno nisu samo prijatelji, mogli smo zaključiti na dodjeli Večernjakove ruže 2007., kada je Tarikovu nagradu za TV osobu godine preuzela upravo Lejla. Tarik je konačno priznao vezu u jednom intervjuu kada je kazao kako je sa "ženom svog života te da uživa u tome". Tarik i Lejla odlučili su u tajnosti sklopiti brak na Silvestrovo 2007. godine, a već nakon dva mjeseca rodio se i njihov prvi sin Arman.

"A što da vam kažem, osjećam se sjajno, fenomenalno! Kako bih se drukčije mogao osjećati?" rekao je Tarik za Story, a Lejla je dodala: "Tarik i ja smo presretni što smo postali roditelji i što je porođaj dobro prošao." Nakon rođenja Armana par je priredio raskošno vjenčanje na imanju Marincel u Zagrebu, uz mnogo osoba iz javnog života.

– Nikad u životu nisam pomišljao da ću se zaljubiti u ženu koja već ima dijete. Shvativši da je s Lejlom to – to, i da ih je imala petero, bilo bi teže, ali ne bih odustao od nje – kazao je romantični Tarik i dodao kako je priželjkivao kćerkicu, ali čim je dobio sina, kao da nikad nije htio kćer. – Dino me na neki način pripremio na dolazak Armana. On mi je prvi sin – kazao je Tarik. I danas, nakon 14 godina braka, Lejla i Tarik jednako su zaljubljeni kao i prvog dana.

– Odnos između nas dvoje ima drugu dimenziju nego što je imao na početku, kad je to bilo ludilo, kad gubiš glavu. Jesam, još sam zaljubljena i muža mogu voljeti samo više, nikako manje. Imam prekrasan brak – ljubav, poštovanje, razumijevanje i kompromis – rekla je Lejla u jednom intervjuu.