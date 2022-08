Legendarni glazbenik progovorio o agoniji u kojoj je bio godinama: 'Rekli su mi da imam velike šanse ostati paraliziran'

Legendarni roker Ozzy Osbourne (73) početkom 2020. godine u emotivnom je intervjuu otkrio svoju borbu s Parkinsonovom bolesti, a pored njega podršku u suzama pružala mu je supruga Sharon. Sve je počelo godinu ranije nakon pada zbog kojeg je morao na operaciju vrata. Nakon toga počeo je trpjeti bolove u živcima, a liječnici nisu mogli ustanoviti je li to od pada, operacije ili nečeg trećeg. Iako roker ne daje često intervjue, za britanski The Sun sada je progovorio o težini njegove svakodnevne borbe.

Tri teške godine

- Mislio sam da ću imati munje u vratu - rekao je referirajući se na svoju najnižu točku tijekom tri iscrpljujuće godine od pada koji ga je "stvarno uništio". Ozzyjev sudbonosni pad dogodio se u proljeće 2019., kada je usred noći otišao na zahod u svojoj vili u Los Angelesu. Pad mu je pogoršao dugotrajne ozljede zadobivene prije 16 godina kada je slomio vrat u nesreći na biciklu na svom imanju u Velikoj Britaniji. Ali sada, nakon operacije koja mu je promijenila život i brda tableta protiv bolova, 73-godišnjak je na putu da vrati svoj stari život, uz podršku supruge Sharon. - Nikada nisam ovoliko dugo ležao i bio tako loše. Sharon se slamalo srce što me vidi ovakvog, ali vratit ću se na turneju makar me to ubilo - kazao je Ozzy koji je ovog tjedna i održao koncert u rodnom Birminghamu na zatvaranju igara Commonwealtha. To mu je ujedno bio i prvi nastup uživo nakon Nove godine 2018. Pravi borac ne odustaje od svog sna o potpunom povratku turnejama, i vraćanju u ulogu jednog od vodećih rock izvođača.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION Ozzy Osbourne performs on stage during the Closing Ceremony for the 2022 Commonwealth Games at the Alexander Stadium in Birmingham. Picture date: Monday August 8, 2022. Photo by David Davies/PA Wire/Sports Inc Photo: David Davies/PRESS ASSOCIATION

- To je sve što znam raditi. Ne mogu gledati videe sebe na pozornici jer sam tako iznerviran - kazao je roker i dodao da nije dobar u ležanju. - Nedavno sam imao Covid i bio sam bolestan kao pas jedan dan, ali onda sam bio ok. Uopće se ne tresem zbog Parkinsa. Moj liječnik za Parkinsonovu bolest kaže: 'Moram ti nešto reći, vidio sam svakakve Parkinsonove bolesti, ali tvoja je najblaža'. Ne znam ni kako je netko uopće shvatio da ga imam - objasnio je.

Brojne operacije

Ali, njegova ozljeda kralježnice ga najviše mori posljednje tri godine. Prva operacija za to nije dobro prošla. - Rečeno mi je: ‘Imaš dobre šanse da ostaneš paraliziran do kraja života’. Samo ne očekujete da će kirurg biti je**ni mesar. Ostao sam u agoniji - kazao je. Međutim, ove godine Ozzy je imao dvije operacije koje, kako kaže, "pomažu da se vratim tamo gdje želim biti". Posljednja, u lipnju, zahtijevala je da bude u bolnici samo jednu noć, za razliku od podužeg prvog boravka kada su stvari tek krenule po zlu. - Hvala Bogu da sam pronašao pravog kirurga koji zna kako se nositi s problemima kralježnice. Morao je rezati živce i moraš piti tablete protiv živaca, ali ja sam bolje - otkrio je. Zbog svega, najnovija rutina mu je da svako jutro odradi sat vremena fizioterapije, koja polako daje rezultate.

