Legendarni francuski duo u Šibeniku je odsvirao koncert kojeg će publika pamtiti još dugo

Impresivan glazbeno-vizualni show priredio je sinoć francuski duo Air na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Prisustvovati perfektnoj izvedbi legendarnog albuma Moon Safari na stoljetnim zidinama bio je unikatan doživljaj kojeg će sinoćnja publika pamtiti još dugo.

Atmosferom, lokacijom i publikom oduševljeni su i sami izvođači. Jean-Benoît Dunckel opisao je sinoćnji koncert kao „jako sexy show“, dok je na Nicolasa Godina poseban dojam ostavila publika u Šibeniku.

„Lokacija je prekrasna, a publika je bila nevjerojatna. Zasigurno jedna od najboljih koju smo imali do sada na ovoj turneji“, poručio je nakon koncerta na Tvrđavi sv. Mihovila.

Koncert Air Play Moon Safari jedan je od najiščekivanijih glazbenih događaja do sada na Tvrđavi sv. Mihovila, a nekima iz publike sinoć je ostvarena dugogodišnja želja.

„Prije više od dvadeset godina sam o Moon Safari albumu grupe Air pročitao u recenziji glazbenog časopisa Nomad. Onda kad je kod nas internet bio egzotika, Nomad je bio najbitniji izvor informacija. Došao sam tako do tog hvaljenog albuma i zaljubio se u tu opuštenu atmosferu koju je nudio. Sve ove godine je bio vjeran suputnik mom u životu, nenametljiv, bez previše priče, ovaj takozvani dream pop mi se uvukao pod kožu. Nakon Sigur Rosa prošle godine, sada sam dočekao da Tvrđava Kulture u moj grad dovede ove godine najtraženije ime po raznim svjetskim glazbenim festivalima. Nemam previše riječi za reći osim hvala, ispunjena mi je dugogodišnja želja“, ispričao nam je nakon koncerta Darko iz Šibenika.

Moon Safari turneja označila je povratak Aira nakon sedam godina izbivanja sa scene, a Šibenik je sinoć bio u probranom društvu gradova koje je dvojac odabrao za svoju turneju. Album objavljen 1998. godine, lansirao je Air na najvišu stepenicu ljestvice elektroničke glazbe, a opčinio je i neke od najvećih glazbenih vizionara poput Davida Bowiea, Madonnu i Becka te uvelike inspirirao i filmsku industriju. 25 godina kasnije, nije teško shvatiti zašto je Moon Safari izdržao test vremena.

Kelly Watch The Stars, Cherry Blossom Girl, All I Need, Sexy Boy te ostali hitovi s legendranog albuma, odzvanjali su stoljetnim zidinama na oduševljenje publike koja je sinoć pohodila Tvrđavu sv. Mihovila, samo dan nakon nastupa austrijskog dvojca Krudera & Dorfmeistera. Za dobar provod i nakon nastupa Aira, pobrinuo se sinoć šibenski bend The Fogsellers koji je nakon koncerta nastupio pod tribinama.

Ovaj tjedan na Tvrđavi sv. Mihovila na rasporedu su koncerti Tommy Emmanuela koji stiže u četvrtak 8. kolovoza, dok se u subotu 10. kolovoza na pozornicu penju Pips, Chips & Videoclips i Letu štuke!

