Legendarna Cher dobiva biografski film

Povodom svog 75. rođendana, legendarna pjevačica i glumica Cher objavila je da je u pripremi biografski film o njezinom životu i karijeri.

Film će snimiti studio Universal Pictures, a sretnu vijest podijelila je Cher na svom Twitteru. Na filmu će raditi scenarist Eric Roth, nagrađen Oscarom za „Forresta Gumpa“, producenti Judy Craymer i Gary Goetzman, koji su producirali „Mamma Miu!“ i nastavak „Mamma Mia: Here We Go Again“ u kojem je ulogu ostvarila i Cher, ali i sama Cher kao koproducentica.

- Gary i ja oduševljeni smo što ćemo ponovno surađivati s Cher i ovaj put donijeti njezinu označavajuću i istinitu životnu priču na veliko platno – rekla je Judy Craymer i dodala da ne mogu biti sretniji što će upravo Cherinu priču predstaviti publici.

- Njezin neusporediv uspjeh u glazbi, na filmu i televiziji nadahnuo je generacije – istaknula je.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS