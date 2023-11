Lara iz 'Masterchefa' otkrila: 'Morala sam dati otkaz jer nemam više slobodnih dana da budem ovdje'

POVIJEST IZ ORMARA

Dries Van Noten: Najuzbudljivije je kada nešto što je bilo ružno postane lijepo

Ono po čemu je Van Noten bio i ostao poseban, od svojih početaka do danas, je to da njegova modna marka ne nudi visoku modu, barem ne u doslovnom smislu te riječi, kao i tome da on svoje kolekcije ne oglašava